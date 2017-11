Neix el primer fons que permetrà invertir en monedes digitals de forma segura

Molt aviat serà possible a Espanya invertir en monedes digitals (Bitcoin, Ethereum, etc.) d'una forma senzilla i segura a través d'un fons d'inversió. El nou fons, anomenat Pheidon en honor al rei grec que va crear una de les primeres monedes de la Història, és una iniciativa d'Eneko Knörr, un dels inversors en start-ups tecnològiques de més èxit a Espanya, i expert en moneda digital. «Fa temps que veig a Espanya un grandíssim interès a invertir en Bitcoin –va assenyalar Knörr–, però no és fàcil: els petits estalviadors troben el procés molt complicat, i les grans fortunes no tenen cap fons des del qual invertir». L'expert va assenyalar que «la gent busca alternatives al zero per cent que li donen els bancs. El valor del Bitcoin s'ha multiplicat per deu l'últim any, però en tot cas és una inversió d'alt risc i hi ha qui està disposat a assumir-lo per no perdre una gran rendibilitat». Knörr s'ha envoltat d'experts del món del blockhain i la moneda digital per gestionar el fons. «Tenim a l'equip gent de Silicon Valley, Singapur i Espanya que s'ha fet milionària invertint en moneda digital fa anys, que coneixen tots els secrets i que saben quines seran les que més creixin», va assegurar Knörr.

El fons Pheidon està treballant amb el bufet d'advocats madrileny Youandlaw en l'anàlisi de tots els tràmits necessaris per obtenir l'aprovació de la CNMV, i esperen poder començar a operar el 2018.

Knörr és un conegut emprenedor i inversor en start-ups tecnològiques. Va ser inversor en tres dels grans «èxits» dels últims dos anys a Espanya: Ticketbis, Habitissimo i Petcoach.