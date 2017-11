Quatre de cada deu llars ignora la seva tarifa elèctrica

Quatre de cada deu llars espanyoles, un 41%, no sap quin tipus de tarifa elèctrica té contractada, segons els resultats del Panell de Llars de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) corresponent al segon trimestre de 2017.

L'enquesta assenyala també que el 39,7% de les llars disposa de servei d'electricitat i gas natural, un 23,1% d'electricitat i butà, i un 19,8% només d'electricitat.

En el cas de l'electricitat, un 41,4% de les llars diu que no sap quina tarifa té contractada, mentre que un 25,2% afirma que té tarifació per hores, dos punts més que a la fi de 2016. A més, un 24,2% de llars no sap quina potència té contractada.

Més elevat encara és el percentatge dels que desconeixen si el seu subministrament d'electricitat o de gas natural estan al mercat regulat o lliure, un 70%.

Entre les llars amb gas natural, un 52 per cent contracta el gas i l'electricitat amb la mateixa companyia.

Les principals raons que al·leguen per fer-ho són beneficiar-se de millors preus i la comoditat de tenir només un subministrador energètic.

Gas Natural segueix copant el 40,2% dels clients domèstics amb llum i gas en la mateixa companyia, encara que la seva quota s'ha rebaixat en un punt i mig respecte a fa un any.

A continuació, se situen dues de les companyies més conegudes: Endesa, amb un 23,9% (vuit desenes menys que fa un any), i Iberdrola, amb un 21,1% (un punt més que fa un any).



El coneixement del bonus

El Panell de Llars de la CNMC també ofereix dades sobre el coneixement que hi ha del bonus social elèctric per a consumidors vulnerables i assenyala que el juny de 2017 la meitat coneixia la seva existència.

Entre aquelles famílies que sí que tenien coneixement d'aquest descompte en la factura de la llum, només un 60 per cent sabia quins requisits cal tenir per beneficiar-se del bonus social en la seva factura.

D'altra banda, el percentatge de llars que compten amb un sistema d'autoproducció d'electricitat, tant de la llar com comunitari, era només d'un 4,7% en finalitzar la primera meitat de l'any, encara que s'ha incrementat en gairebé un punt des de finals de 2016.