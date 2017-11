Quatre firmes de Girona s´uneixen i creen galetes saludables i de proximitat

Quatre firmes de diferents sectors de Girona s'han aliat en el marc d'una acció d'innovació oberta, terme conegut en anglès com a open innovation, per crear unes galetes saludables i de proximitat.Les empreses Trias, Tegust i Poma de Girona, al costat del Parc de les Olors, una xarxa de productors locals de cultius ecològics de plantes aromàtiques, culinàries i medicinals, van presentar ahir aquesta unió de les seves experiències per a la confecció d'un nou producte.

El resultat són tres noves varietats de Neulets, les populars galetes de Trias, de tres sabors diferents: menta amb poma, marialluïsa amb poma i camamilla amb poma. Trias hi ha aportat la seva experiència en l'elaboració de galetes; Tegust i el Parc de les Olors hi han afegit les herbes que cultiven i processen i que hi donen l'aroma característica de cadascuna i Poma de Girona el seu producte insígnia per poder abaixar la quantitat de sucre i aportar acidesa. Les galetes s'han elaborat pensant a poder-les combinar amb les infusions de Tegust, contenen menys sucre i posen en valor el territori, ja que s'elaboren amb productes locals.

El procés d'elaboració s'ha prolongat durant un any i ha consistit en diverses sessions de treball, proves i tastos a partir de l'aportació de cada companyia amb una mirada adaptada al projecte conjunt.

Segons el gerent de Trias, Joaquim Trias, «la principal labor d'investigació ha estat trobar les proporcions i els processos d'elaboració» a l'hora de combinar-los amb les herbes aromàtiques i la poma.

La impulsora del Parc de les Olors, Pilar Comes, va explicar que «les herbes fan que una galeta pugui ser més sana, perquè porten antioxidants i acaba sent tot dietèticament més saludable i gustativament amb molta personalitat».El president de Poma de Girona, Llorenç Frigola, ha detallat que la varietat escollida ha estat la Granny Smith, «la més àcida i molt adaptada a les condicions de Girona».

El gerent de Tegust, Pep Mascarós, va destacar entre els valors d'aquestes galetes que són «un producte local» que contribueix a la creació de llocs de treball a la zona.

Trias, Tegust, Poma de Girona, i el Parc de les Olors han creat els Neulets amb una acció d'«open innovation». Es tracta d'un model de gestió de la innovació, batejat pel professor Henry Chesbrough, a través del qual empreses de diferents sectors s'uneixen per treballar conjuntament i anar més enllà dels seus límits creant productes o iniciatives que no tenen a veure amb el que es dediquen habitualment. En aquest sentit, Llorenç Frigola va dir que «per a les empreses suposa la capacitat d'innovar, d'estar presents en el mercat amb un producte, amb indústries alimentàries locals, amb col·laboració oberta i és la demostració de com quatre petites empreses poden innovar, crear i desenvolupar nous productes mai abans imaginats».

Les galetes tenen forma cilíndrica i estan farcides amb un praliné d'ametlla i poma. S'han elaborat amb productes locals i sumant les experiències de les empreses Trias, Tegust, Poma de Girona i el Parc de les Olors.

El procés d'elaboració ha durat un any i ha consistit en diverses sessions de treball, proves i tastos. El resultat han estat aquestes galetes que, pel seu sabor i combinació d'ingredients, són ideals per acompanyar infusions.