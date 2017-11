Uber oferirà un servei de viatges aeris urbans a Los Angeles l'any 2020

La plataforma de transport Uber va anunciar que el 2020 començarà a fer proves del seu servei de viatges aeris urbans, el qual batejarà com UberAIR, a la ciutat nord-americana de Los Angeles. El nou servei va ser presentat amb gran expectació a la web Summit de Lisboa, on el responsable de producte d'Uber, Jeff Holden, va mostrar el disseny dels aparells que oferiran aquests recorreguts, molt similars als helicòpters però totalment elèctrics i més silenciosos. Es posaran a prova a Los Angeles, la segona zona urbana més poblada dels Estats Units, va recordar Holden, que va apuntar que el preu del trajecte serà similar al de l'actual servei UberX.

UberAIR, va explicar, està pensat principalment per compartir viatges, com ja passa a la modalitat UberPOOL, i compta per a això amb cabines que tindran capacitat per a quatre passatgers. «És el principi de la fi dels cotxes individuals», va afirmar Holden, que va considerar que en el futur només es compraran cotxes personals «per qüestions de hobby».

Uber ha mantingut ja contactes amb importants empreses que poden invertir en aquest model de negoci, no només per desenvolupar les aeronaus sinó per disposar de zones que exerceixin d'heliports. A més, ha arribat a un acord amb la NASA per al desenvolupament de la Gestió de l'Espai Aeri no Tripulat i dels Sistemes Aeris no Tripulats.

Aquesta col·laboració, explica l'empresa, «facilitarà operacions segures i eficients d'UAS a baixa altitud» i a més «contribuirà al fet que la companyia pugui operar els primers vols d'UberAIR». «Es tracta de la primera col·laboració d'Uber amb una agència governamental amb l'objectiu d'operar una xarxa de mobilitat aèria a nivell global», va afegir la companyia.



Presentació estrella

La presentació, una de les més aplaudides del Web Summit, va incloure algunes dades bàsiques que justifiquen, segons el parer de la companyia, aquesta aposta, més enllà de la sempre suggeridora idea d'aconseguir posar en marxa els «cotxes voladors».

Entre algunes de les dades hi ha el fet que «més de la meitat de la població mundial viu a les ciutats», i que a urbs de gran població, com Ciutat de Mèxic, un conductor passa cada any unes cinc setmanes laborals dins el seu vehicle a causa d'embussos i circulació lenta.

Uber, amb presència a més de 600 ciutats i al voltant de 65 milions d'usuaris al mes, va resumir en un vídeo la seva visió de futur: una dona que, a través de l'aplicació, reserva un UberAir al qual accedeix des del terrat d'un gratacels per evitar l'embús que hi ha a l'autopista.