CaixaBank, reconegut com el millor banc digital d´Europa Occidental

CaixaBank ha estat reconegut com el Millor Banc Digital d'Europa Occidental el 2017 i com a Millor Banc del Món en Social Media també aquest any, dins de la categoria de banca de particulars, per la publicació nord-americana Global Finance.

El banc català ha rebut els dos guardons en els World's Best Digital Bank Awards, uns premis atorgats a Londres en els quals s'ha reconegut l'aposta per la digitalització i la innovació de CaixaBank. Aquesta mateixa publicació va premiar ja l'estiu passat CaixaBank com Spain's Best Consumer Digital Bank (Millor Banc Digital a Espanya) per la seva aposta per la digitalització per tal d'oferir una millor qualitat de servei als seus clients.

A més, la revista nord-americana també va reconèixer CaixaBank com el millor banc d'Europa Occidental en quatre categories: Best in Mobile Banking (Millor Banca Mòbil), Best in Social Media (Millors Xarxes Socials), Best Integrated Consumer Bank Site (Millor Pàgina Web per a clients particulars) i Best Bill Payment & Presentment (Millor Sistema de Pagaments de Factures).

La fortalesa de l'estratègia per atreure i oferir solucions als clients en línia, l'èxit en l'acceptació dels clients, el creixement en el nombre de clients, l'amplitud de l'oferta de productes, els beneficis tangibles aconseguits per les iniciatives digitals i el disseny i funcionalitat de les pàgines són alguns dels criteris per escollir els premiats