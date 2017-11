El Grup Oller rep un premi nacional en riscos laborals

El Grup Oller, especialista en la fabricació de taps de suro per a cava, champagne i vi escumós, ha estat guardonat en la XVI Edició dels Premis MC Mutual Antonio Baró a la Prevenció de Riscos Laborals. Aquests guardons, d'àmbit nacional, reconeixen la labor d'empreses, persones i institucions que sobresurten per la seva clara aposta per la prevenció i per protegir, de forma eficaç, la salut de les persones en l'àmbit laboral.

Durant el lliurament dels guardons, un acte presidit per la Directora del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral -Elena Juanola- i pel President de MC Mutual -Miquel Valls-, MC Mutual ha ressaltat la importància que té pel Grup Oller la prevenció de riscos laborals, considerada una actitud que implica a tots els professionals de l'empresa.

La mútua també ha valorat el treball que du a terme el Grup Oller, tant en la millora de les seves instal·lacions, com en la formació de les persones en matèria de prevenció, amb la finalitat d'eliminar els riscos identificats en les avaluacions i inspeccions periòdiques efectuades per l'organització.

En aquesta línia cal destacar dues intervencions importants: l'execució d'exercicis conduïts per un fisioterapeuta per eliminar riscos d'ergonomia en postures forçades i moviments repetitius així com la formació amb conscienciació a través d'una empresa especialitzada, ambdues accions coordinades amb el Comitè de Seguretat de l'empresa.

Per Joan Puig, director general del Grup Oller, «la prevenció de riscos laborals és un objectiu prioritari i de caràcter estratègic» i va recordar que «això no són només paraules, ho avalen els diferents guardons en aquesta disciplina que, al llarg d'aquests darrers anys, ens han lliurat i dels que ens sentim molt orgullosos».

Entre les autoritats presents cal destacar el Director del Centre Nacional de Condicions del Treball, Joan Guasch, i el Director General de MC Mutual, Eduardo Vidal.

L'origen dels guardons es remunta a l'any 1993, quan Mutual Cyclops va instaurar els «Premis Ales». Més tard, el 2002, van canviar el seu nom pel de Premis Mutual Cyclops «Antonio Baró» a la Prevenció de Riscos Laborals, en memòria del que va ser President de l'entitat durant 14 anys (1987-2001). A partir de 2006, amb la creació de MC Mutual s'ha volgut continuar valoran l'esforç de les empreses per evitar els riscos laborals.