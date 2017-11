Les comissions impulsen un 2% els ingressos recurrents de la banca

La política de cobrament de comissions de la banca espanyola, que entre gener i setembre va facturar per aquest concepte 6.133 milions d'euros, un 8,3% més, ha impulsat els ingressos purament bancaris de les principals entitats un 2%, fins als 18.786 milions. Tot i que els ingressos per interessos dels sis grans bancs –Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell i Bankinter– en els nou primers mesos de l'any es va reduir un 0,8%, fins a 12.653 milions, el creixement de les comissions va fer possible que els ingressos recurrents del sector avancessin aquest 2%.

Especialment significativa va ser la millora de l'11,7% del marge d'interessos més les comissions de Bankinter, seguit del 7,1% que van créixer els ingressos propis del negoci bancari de CaixaBank.

En un informe sobre els resultats de les grans entitats financeres espanyoles, la consultora Neovantas, que recopila aquestes dades, explica que en un entorn de tipus d'interès en mínims històrics i marges de rendibilitat molt baixos, la política de cobrament de comissions duta a terme per les principals entitats s'ha convertit en un «factor determinant».

Les dades fins al setembre mostren un perfil molt semblant a les del primer semestre, fet que «revalida la tendència positiva del present exercici», que s'ha vist recolzada per la millora de la situació econòmica.



Situació d'incertesa

Malgrat el desafiament independentista de Catalunya, que de moment ha afectat considerablement l'evolució del principal indicador de la borsa espanyola, l'IBEX 35, els esforços per normalitzar la situació i el canvi de seu fiscal d'algunes entitats està fent que la confiança en el sector bancari torni a nivells anteriors al conflicte. Posant el focus exclusivament en el repunt de les comissions, destaca el creixement interanual en entitats com Bankinter, un 14,2% fins a 313 milions, o Santander Espanya, un 13,2% més, de manera que arriba als 1.506 milions d'euros.