Girona assoleix el rècord de vendes de locals comercials des de 2011

Les operacions de compravenda de locals comercials a la ciutat de Girona van assolir el seu rècord en els últims sis anys en assolir les 53 vendes en el segon semestre de l'any. A més, es confirma la tendència que el 2017 era un bon any immobiliari també per al comerç: en la primera meitat de l'any, l'increment de vendes va ser d'un 49%, en passar de les 59 operacions de 2016 a les 88 dels primers sis mesos de l'any.

El president del col·legi API Girona, Ramon Corominas, atribueix aquest creixement a la dinamització del sector comercial a la primera meitat de l'any, que va provocar que es despertés l'interès fins i tot pels baixos comercials dels barris més perifèrics com Santa Eugènia o Sant Narcís. Es tracta d'una tendència que s'està produint a tot arreu, donat que també a la demarcació la suma dels dos primers trimestres suposa un increment del 29,5% respecte al primer semestre de 2016.

Aquesta evolució positiva s'emmarca en una tendència a l'estabilitat i la consolidació iniciada ja fa mesos, segons Corominas. «Hi ha una barreja de motius, com per exemple l'incentiu públic, com passa en el barri de Sant Narcís amb el programa 'Aixequem persianes', que gent que vol obrir un negoci s'hi adhereix i això fa que hi hagi moviment». També explica el president de les API de Girona que «s'observa un moviment inversor en el sector immobiliari que busca posar en rendiment els locals que han comprat».

En el sector del luxe, la capital gironina continua en el màxim d'interès, que no va baixar durant la crisi i es va reactivar amb la fi dels contractes de renda antiga, però l'augment de la venda d'altres barris fa que el preu mitjà sigui més baix que fa un parell d'anys. En el primer semestre de l'any, la incorporació de baixos de barris perifèrics va abaixar el preu per metre quadrat per sota dels 1.000 euros però van repuntar més d'un 20% en el segon trimestre en arribar als 1.231 euros, gràcies també a les noves operacions de compra a la zona de l'Eixample de Girona.

Segons va assegurar Ramon Corominas, el canvi de renda antiga és un «exponent que hi ha tingut a veure, perquè locals on no es van renovar els lloguers, aquests s'han rescindit. Alguns han passat a nous contractes de lloguer amb preus més elevats i altres han passat a la venda».



Preus disparats

Durant la crisi, la baixa disponibilitat de locals comercials en el centre va disparar els preus especialment a les zones «prèmium» com els carrers Joan Maragall o Migdia o l'entorn de plaça Catalunya i el Barri Vell i també en vies secundàries o carrers adjacents per on passen molts vianants. El 2011, el preu mitjà de les operacions de venda va arribar a ser de més de 2.000 euros per metre quadrat. Aquest preu s'ha rebaixat a la meitat en sis anys.