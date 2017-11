El 60% dels catalans voldrien avançar l'edat de jubilació

El 59% dels catalans en edat de treballar desitja jubilar-se abans de l'edat legal de jubilació i de mitjana els agradaria plegar de treballar als 60 anys, segons l'Enquesta sobre la Jubilació i els Hàbits d'Estalvi elaborada per l'Institut BBVA de Pensions.

En l'enquesta s'assenyala que tot i aquest desig de jubilar-se abans, els enquestats responen que en realitat no podran deixar de treballar fins els 67,1 anys. El banc que presideix Francisco González assegura que les pensions públiques segueixen sent «motiu de preocupació» per a la majoria dels catalans.

En l'informe també es diu que el 81% dels enquestats reconeix que no estalvia per a la jubilació. Dels que no estalvien, el 46% diu que no ho fa perquè no té capacitat de fer-ho, un 40% perquè encara li queda molt de temps per l'edat de retirar-se i el 12% afirma que confia en la pensió pública.