'Black Friday': Consells per aconseguir la compra perfecta

Cada any són més els establiments que s'apunten al 'Black Friday', un dels dies més esperats en aquestes dates. Però aquestes rebaixes no només estan disponibles en les botigues físiques, sinó també online. Així, centenars de persones esperen impacients davant dels seus ordinadors a les 12 de la nit per fer-se amb les millors ofertes.

En aquesta festa que prové d'Estats Units els descomptes en tot tipus de productes, des d'electrodomèstics a moda, poden arribar a ser molt generosos. D'aquesta forma, el 'Black Friday' es converteix en una data clau per avançar les compres de Nadal i estalviar-nos un dineral.

Els experts preveuen que aquest any cada espanyol gasti al voltant de 133 euros en aquesta campanya de descomptes. Però, com en totes les rebaixes, és important saber aprofitar-les i no acabar gastant molt en coses que no necessitem realment. Cal tenir ull per trobar "la gran ganga", cosa que no és tan fàcil. Per ajudar-te a afrontar el 'Black Friday 2017', hem preparat aquests deu consells perquè aconsegueixis la compra perfecta:

1. Fixar els diners que ens podem gastar

És important tenir en compte els diners que ens podem gastar en aquestes compres. D'aquesta forma, comptarem amb un pressupost màxim i evitarem gastar més del que podem permetre'ns.

2. Llista dels productes que necessitem

Per aprofitar al màxim aquestes rebaixes i realitzar una bona compra és fonamental fer una llista amb el que necessitem comprar. El 'Black Friday' és una gran oportunitat per fer-nos amb coses que necessitem realment a un preu molt més econòmic o avançar les compres de Nadal.

3. Descomptes 'online'

Navega per la xarxa i trobaràs productes considerablement rebaixats. A més, realitzar les compres 'online' et permetrà prendre't el teu temps i pensar en el que vols comprar, sense haver d'enfrontar-te a les aglomeracions típiques d'aquest dia.

A Facebook o Twitter les marques de roba publiquen grans ofertes i també hi ha botigues que s'avancen al 'Black Friday'.

4. Precaució amb les compres per Internet



A l'hora de realitzar compres per Internet, és important saber on comprem. Per assegurar-te que el lloc web és fiable pots fer un cop d'ull als comentaris dels compradors. A l'hora de realitzar compres per Internet, és important saber on comprem. Per assegurar-te que el lloc web és fiable pots fer un cop d'ull als comentaris dels compradors.

5. No et deixis enganyar

En el 'Black Friday' moltes empreses aprofiten per desfer-se de productes que tenen emmagatzemats des de fa temps. Per evitar caure en el parany i fer-te amb coses innecessàries és important que sàpigues quins productes val la pena comprar i quins no.

6. Preu original vs rebaixat



En rebaixes les tendes estan obligades a mantenir el preu original al costat del rebaixat. En rebaixes les tendes estan obligades a mantenir el preu original al costat del rebaixat.

7. Devolucions

En el 'Black Friday' els productes mantenen el seu dret de devolució. El període de devolució sol rondar els 14 dies, encara que dependrà de cada botiga. Abans de comprar res assegura't que puguis retornar-ho si aquest presenta un defecte de fàbrica o si, finalment, decideixes no quedar-t'ho.

8. Falses rebaixes

Existeixen botigues que presenten productes que no estan rebaixats com si ho estiguessin. Per això, és fonamental que figuri en el producte el preu original i el rebaixat.

9. Exigeix els teus drets

En rebaixes comprem a un menor cost, però els nostres drets com a consumidors són idèntics, per la qual cosa el servei de postvenda, les garanties i reclamacions han de mantenir-se inalterables.

10. Compra peces bàsiques

Una de les seccions preferides pels consumidors pel 'Black Friday' és la moda. Revisa el teu fons d'armari i fes una llista de les peces bàsiques que necessites. El 'Divendres Negre' és el moment idoni per renovar el teu armari.