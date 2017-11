Els preus pugen 9 dècimes i Girona pateix la inflació més alta de l´Estat

Els preus a l'octubre a Girona van pujar nou dècimes en relació amb el setembre, deixant la inflació anual en el 2,1%, tres dècimes menys que la registrada al setembre i la més alta de totes les demarcacions de l'Estat, segons l'Institut d'Estadística espanyol. Aquesta caiguda de la inflació respecte a l'any passat s'explica bàsicament pel fet que el cost de les gasolines aquest octubre ha pujat menys que a l'octubre de 2016, acompanyat pel fet que les botigues de vestit i el calçat han incrementat preus de forma més moderada que fa un any. En sentit contrari, els preus que han mantingut alta la inflació anual han estat els aliments frescos, especialment les fruites de temporada, que han pujat de preu mentre que l'any passat es van mantenir estables.

En el conjunt de l'estat espanyol, els preus es van incrementar nou dècimes i van deixar la inflació anual en l'1,6%, dues dècimes per sota de la registrada en el mes de setembre.

Els preus a l'octubre a Catalunya van pujar vuit dècimes en relació amb al setembre, deixant la inflació anual en l'1,9%, dues dècimes menys que el 2,1% de taxa de l'IPC que es va registrar al setembre, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.

En el territori català, la taxa d'inflació anual ha baixat dues dècimes en relació amb la taxa registrada al setembre per l'impacte d'un comportament més moderat dels preus de les cistelles del transport, on s'inclouen les gasolines i el combustible del transport aeri; la cistella del vestit i el calçat; l'habitatge, per la factura del gas i l'electricitat; i, finalment, la cistella d'oci i cultura.

A Catalunya, les úniques cistelles que impulsen a l'alça la inflació anual aquest mes d'octubre han estat la dels aliments frescos i les begudes no alcohòliques i la cistella de begudes alcohòliques i el tabac. En la cistella de productes d'aliments frescos ha influït a l'alça el preu de les fruites fresques, que aquest octubre pugen mentre que l'any passat es van mantenir estables. A Girona ha influït més el preu de la roba. Les botigues de vestit i calçat han pujat aquest octubre més del que ho van fer a l'octubre de l'any passat.

En concret, les fruites fresques van incrementar un 13% el preu en relació amb el setembre, mentre que en taxa anual l'augment ha estat del 10%. Des que va començar l'any, les fruites fresques han pujat els preus un 15,2%, en dades referides a la mitjana de l'estat espanyol.

El principal impacte a la baixa de la inflació l'ha protagonitzat la cistella del transport pel fet que el cost de les gasolines ha baixat. També en aquesta cistella ha influït aquest octubre el comportament més moderat que fa un any dels preus dels bitllets d'avió i del preu dels cotxes.

La cistella de l'habitatge també ha frenat la inflació aquest octubre com a conseqüència del preu de la factura del gas –que baixa aquest octubre quan l'any passat va pujar– i la factura elèctrica, que aquest any s'incrementa però menys que a l'octubre de l'any passat.

Finalment, l'oci i la cultura han influït també perquè els paquets turístics han reduït més els preus aquest any que a l'octubre de l'any passat.

La inflació subjacent, la que no té en compte el comportament dels aliments frescos ni dels derivats del petroli, s'ha situat a l'octubre en el 0,9%, tres dècimes menys que al setembre.

Els preus a la demarcació de Barcelona es van incrementar set dècimes en relació amb el setembre i van deixar una taxa d'inflació anual de l'1,8%, quatre dècimes menys que la registrada el mes anterior. La inflació anual a Barcelona s'ha situat una dècima per sota de la mitjana catalana de l'1,9%.

A Lleida, els preus van pujar nou dècimes a l'octubre en relació amb el setembre i deixen una inflació anual de l'1,9%, dues dècimes menys que la registrada al setembre. A Lleida, la inflació anual se situa en el mateix nivell que la mitjana de Catalunya.

Finalment, a Tarragona els preus a l'octubre van pujar vuit dècimes en relació amb el setembre i van deixar una inflació anual de l'1,6%, dues dècimes menys que la registrada el mes anterior. La taxa d'inflació tarragonina és la més baixa de Catalunya i se situa tres dècimes per sota de la mitjana catalana.