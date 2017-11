La producció de cotxes es frena a Espanya i la crisi catalana afecta les vendes

La patronal dels fabricants de vehicles a Espanya, Anfac, va reconèixer que aquest any no s'aconseguirà l'objectiu d'assolir els tres milions de vehicles produïts i va lamentar que la situació política a Catalunya penalitzi també les vendes, que ja han crescut menys a l'octubre.

El vicepresident executiu d'Anfac, Mario Armero, va anunciar la impossibilitat d'arribar a la fita dels tres milions el 2017 durant la seva participació en la 32 Trobada d'Automoció d'IESE, que reuneix durant dos dies a Barcelona directius, acadèmics i professionals de la indústria de l'automòbil.

Armero va assegurar que l'any tancarà amb una producció de 2,8 milions de vehicles a les plantes espanyoles, per sota lleugerament del 2016, pel que no s'aconseguirà l'objectiu fixat en el pla elaborat el 2012.

«No són bones notícies, però tampoc considerem que sigui una crisi. És més aviat una petita decepció, un alto en el camí, un any de trànsit, d'impàs», va dir Armero, que va insistir que l'objectiu dels tres milions es trasllada a l'any que ve.

Armero va alertar també de l'afectació que ha tingut la incertesa política que es viu a Catalunya en les vendes de turismes a particulars l'octubre passat, que ha crescut un 1 %, lluny de l'11 % d'augment del conjunt d'Espanya.

«Creiem que és reversible. Catalunya ha crescut els últims anys el doble que Espanya i ara s'ha revertit», va apuntar, en declaracions als periodistes.

En paral·lel, el president de Faconauto (que aglutina els concessionaris), Gerardo Pérez, va explicar també als periodistes que les comandes de vehicles han caigut a l'octubre entre un 25 % i un 30 % a causa de la incertesa política, i que la tendència es manté en el que portem de novembre.

Aquest descens de les comandes, que ha anat acompanyat d'una caiguda de les visites als concessionaris, es traslladarà a les xifres de vendes en els pròxims mesos ja que el termini mitjà entre una comanda i la matriculació del vehicle està en dos o tres mesos.

Respecte a la producció de vehicles, la xifra ha caigut fins a l'octubre a Espanya un 3,9 % amb relació al mateix període de l'any passat, fet que suposa el retrocés més important al conjunt de la UE, que pateix en general una pressió a la baixa, excepte Itàlia.

Els factors que expliquen aquesta caiguda són la frenada de vendes a països com el Regne Unit, el tercer mercat per a Espanya, i Turquia, el primer fora d'Europa, i el cessament temporal d'algunes línies de producció de diverses marques per preparar-se per a nous models.

Davant aquesta situació, Armero va reclamar «més atenció» cap a la indústria de l'automòbil per part del Govern del PP, al qual veu «distret» últimament amb altres assumptes.

Així, va assenyalar que la caiguda de producció de vehicles a Espanya ha de servir de «toc d'atenció» perquè tots els agents que intervenen en el sector i l'administració s'asseguin al voltant d'una mateixa taula per elaborar una agenda de treball que permeti remuntar la fabricació.

En la seva intervenció, Mario Armero també va analitzar el comportament del mercat i la previsió que maneja Anfac per al tancament de l'any, amb una mica més d'1,22 milions de turismes matriculats, cosa que suposarà un creixement del 7% respecte a 2016, mentre que la previsió per al 2018 és d'un 4% més.

«Després d'un any de govern en funcions i vuit mesos en els quals es discuteixen d'altres coses, l'administració no està centrada en el món de l'automòbil», va lamentar.