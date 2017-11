Studio Pizza vol triplicar la producció en dos anys

Studio Pizza, empresa ubicada a Vilamalla dedicada a l´elaboració artesanal de pizzes, ha incorporat recentment nous membres a la seva direcció i també a la plantilla amb l´objectiu de triplicar la producció en dos anys.

El fundador de l´empresa, l´italià Giuseppe Castiglione, ha tancat recentment un acord amb un consell d´administració liderat per l´empresari Sergi Picó, amb l´objectiu d´abordar aquests objectius de creixement. Per assolir-los, recentment han contractat 6 persones i està previst que en els pròxims dos mesos s´incorporin a Studio Pizza fins a 9 persones més, sobretot professionals en l´elaboració artesanal de pizzes.

Castiglione, que ha treballat per a una important cadena de restaurants italians i actualment és propietari de dos restaurants a Roses i Empuriabrava, va fundar Studio Pizza l´any 2010. L´elaboració de les pizzes es fa de forma totalment artesanal, amb productes de proximitat i d´altres importats expressament des d´Itàlia per mantenir les propietats de les millors pizzes italianes. A això s´hi suma un procés de fermentació de la massa de 24 a 36 hores per aconseguir una textura més lleugera (a diferència dels processos industrialitzats, els quals no compten amb aquest temps de repòs).



Pizzes per al mercat francès

Actualment Studio Pizza elabora pizzes per al sector de l´hostaleria, especialment allotjaments amb servei de restauració, i també les distribueix en algunes cadenes de supermercats. Els objectius de creixement passen per arribar a més grans superfícies i entrar en el mercat francès. Tant Castiglione com Picó asseguren que el procés de creixement serà fidel amb els valors d´Studio Pizza i mantindran l´elaboració artesanal feta amb productes de la millor qualitat.

Una altra de les novetats d´aquesta nova etapa d´Studio Pizza serà la inauguració d´un showroom a les instal·lacions de Vilamalla. En aquest espai, els clients i clients potencials podran tastar el producte i assistir a tallers. La data d´obertura del showroom està prevista per al pròxim dijous 30 de novembre.