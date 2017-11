La CEOE rebaixa tres dècimes la previsió de creixement per al 2018

La patronal Confederació Espanyola de Organitzacions Empresarials (CEOE) ha revisat a la baixa les seves previsions per a l'economia espanyola per l'any pròxim i ara situa el creixement del PIB en el 2,5%, tres dècimes per sota de l'anterior previsió que era del 2,8%. La patronal explica que aquesta rebaixa de la previsió es justifica per «l'impacte de la incertesa política i econòmica que ha generat la crisi a Catalunya» que tot i ser un impacte «moderat» suposarà un menor creixement del previst per al quart trimestre del 2017 i en l'exercici del 2018, segons es publica en el «Panorama Econòmic» que elabora el servei d'estudis del departament d'Afers Econòmics i Europeus de la CEOE. La fundació Funcas, que analitza 17 serveis d'anàlisi econòmic, també ha rebaixat la mitjana fins a situar-la en el 2,6% per al 2018, una dècima menys.

La patronal CEOE manté el creixement del 2017 en el 3,1% i és en la previsió del 2018 quan la retalla tres dècimes fins el 2,5% per l'impacte de la crisi catalana.

Aquesta rebaixa de tres dècimes en el PIB del 2018 també tindrà el seu efecte en la creació d'ocupació que es preveu que sigui de 428.000 nous de llocs de treball en el tot l'any, per sota del mig milió que es crearan en aquest 2017, sempre segons les previsions de la CEOE.

La patronal reconeix que en el tercer trimestre, encara sense l'impacte de la crisi política catalana, l'economia espanyola va començar una desacceleració al créixer un 0,8% en relació amb el trimestre anterior, una dècima menys de l'augment que es va observar en el segon trimestre en relació amb el primer.

La CEOE veu un «cert alentiment» del consum i de la inversió en el quart trimestre de l'any que podria fer que el creixement intertrimestral estigués per sota del 0,8%.

Una rebaixa gairebé unànime

La fundació Funcas explica que 13 dels 17 serveis d'anàlisi econòmica que participen en el 'Panel Funcas' han rebaixat la seva previsió de creixement del PIB per al 2018. Funcas assegura que aquest modificació es justifica «en la major part» dels casos per «la crisi política a Catalunya».

Amb aquestes modificacions dels membres del 'Panel Funcas' la fundació manté la previsió de creixement per aquest any en el 3,1%, tot i un creixement intertrimestral del 0,7% en el quart trimestre, i fixa la previsió per al 2018 en el 2,6%, una dècima menys que l'anterior previsió.