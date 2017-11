Girona perd mil autònoms a l'octubre i l'ATA apunta a la inestabilitat política

Durant el mes d'octubre les comarques gironines van perdre 1.084 autònoms, la qual cosa suposa una pèrdua de 36 autònoms diaris i un descens del -1,7%, passant de 63.300 autònoms el setembre de 2017 a 62.216 a l'octubre. Aquestes dades posen de manifest com la situació que està vivint en aquests moments Catalunya està passant factura als autònoms. «Dos de cada tres autònoms que exerceixen la seva activitat a Catalunya, el 63%, asseguren veure's afectats per la caiguda de l'activitat i de les vendes. En el sector del comerç, es veuen afectats gairebé un 54% dels autònoms», assenyala el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, ATA, Lorenzo Amor.

Al conjunt de Catalunya, si s'analitzen les altes i les baixes del col·lectiu i es comparen amb les de 2016, es comprova com les baixes d'autònoms augmenten l'octubre de 2017 un 20% i les altes es redueixen al voltant del 5%. «Aquestes dades no són bones. Hi ha més tancament de negocis i activitats d'autònoms i menys emprenedoria a Catalunya», apunta Lorenzo Amor.

Així, les baixes d'autònoms en el mes d'octubre de 2017 a Catalunya van ser de 12.415 i les altes d'11.156, la qual cosa ha donat com a resultat un descens de 1.259 autònoms. Enfront d'aquestes dades, l'octubre de 2016, es van donar de baixa 2.100 autònoms menys, concretament 10.279 autònoms, i les altes van ser d'11.623 autònoms, també superiors a les d'aquest any.

Dades que contrasten amb les de la Comunitat de Madrid, on l'octubre de 2017 es van registrar 10.789 altes d'autònoms i 8.414 baixes, donant com a resultat un augment a l'octubre de 2.375 autònoms.

Per províncies, únicament Barcelona aconsegueix sumar nous treballadors per compte propi durant l'octubre, concretament 617 autònoms. La resta de províncies tanca el mes en negatiu, sent Girona la que lidera aquesta pèrdua en un mes.

«Encara que a Catalunya hem assistit a una fugida d'empreses, unes 65 diàries, no sabíem d'aquesta entrada en caiguda lliure d'autònoms. El problema de la regió amb els autònoms no és de deslocalització sinó molt més greu i preocupant: una mitjana de 40 autònoms diaris s'han vist abocats a tancar el seu negoci. Quan cauen els autònoms es presagia una caiguda d'ocupació en els pròxims mesos», va apuntar Lorenzo Amor.

El president d'ATA continua dient que «esperem que després del pròxim 21 de desembre la situació torni a la normalitat i Catalunya es torni a convertir en locomotora en la generació d'ocupació».

Avisa que «l'aturada del consum no només està provocant el tancament de negocis, sinó que està portant amb si al fet que es freni el nombre d'emprenedors, que decideix esperar a veure com transcorre la situació abans d'iniciar la seva activitat».



Hostaleria i comerç cauen més

Quant als sectors d'activitat, han estat hostaleria i comerç els que han portat al règim d'autònoms a perdre cotitzadors durant el passat mes. Hostaleria perd 1.138 autònoms (-2,1%) i comerç 1.112 autònoms (-0,9%). Enfront d'aquestes dades, destaca únicament el creixement de l'educació, sector que tradicionalment creix en aquest període, que compta a Catalunya 639 nous treballadors per compte propi.

Aquestes dades contrasten amb l'ocorregut durant l'octubre en altres comunitats com Madrid, regió que suma en el mes d'octubre 2.375 autònoms, la qual cosa suposa 76 nous autònoms cada dia. El 2016 la Comunitat de Madrid també va tenir un comportament positiu, en sumar 3.342 autònoms, 108 autònoms diaris.

La Regió de Múrcia és una altra comunitat on va augmentar el col·lectiu d'autònoms en el mes d'octubre, amb 5 autònoms més cada dia, igual que comunitats com el País Basc (+569 autònoms, 18 nous autònoms cada dia) o Canàries (+491 autònoms, 16 nous cotitzadors al RETA cada dia).