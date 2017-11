Afrucat quantifica en 60 milions les pèrdues en la campanya del préssec i de la nectarina

Afrucat estima en uns 60 milions d'euros les pèrdues registrades en préssec i nectarina a Catalunya aquesta campanya, marcada pels baixos preus i per una situació de «col·lapse comercial» per un excés d'oferta. I és que, segons l'entitat, els productors catalans de fruita de pinyol han perdut enguany, de mitjana, uns 15 cèntims d'euro per quilo de fruita de pinyol produït. Davant aquest context de «saturació del mercat», des d'Afrucat reclamen la necessitat de posar en marxa un pla d'arrencades de préssec i nectarina i consideren que en el conjunt de l'Estat caldria arrencar unes 12.000 hectàrees d'aquests cultius, un 15% de la superfície estatal. En aquest sentit, l'entitat planteja que s'hauria de subvencionar amb un ajut de 4.500 euros per hectàrea els pagesos que decideixin arrencar i no tornar a plantar préssec i nectarina. Això suposaria una despesa pública d'uns 55 milions d'euros, una xifra similar a les pèrdues que el sector ha patit aquesta campanya a Catalunya.

Des de l'Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya han destacat que la campanya del 2017 s'ha assolit el volum «més alt de la història» en producció exportable de fruita de pinyol a Europa, amb uns 3 milions de tones entre préssec vermell, préssec pla i nectarina (deixant al marge el préssec groc).

L'entrada en vigor del veto rus l'estiu del 2014 va provocar una situació de «col·lapse» aquella campanya, però sobretot es va notar en la del 2015. El 2016 la saturació del mercat va ser menor degut a la caiguda productiva al conjunt d'Europa del 15% que va acostar oferta i demanda però aquest 2017 l'afectació s'ha intensificat, especialment després del tancament de la frontera a les importacions de Bielorússia i d'altres països de la Unió Duanera Euroasiàtica per motius sanitaris. D'aquesta manera, aquesta campanya ha estat una de les tres pitjors de la història pel que fa als preus de sortida de central de la fruita de pinyol, segons ha manifestat el director general d'Afrucat, Manel Simon.

Segons un estudi encarregat per aquesta associació empresarial a la UdL, aquesta campanya les pèrdues que han patit els productors de fruita de pinyol han estat de 15 cèntims d'euro per quilo, de mitjana. Segons aquest treball, produir un quilo de préssec i nectarina costa, de mitjana, uns 37 cèntims per quilo, mentre les liquidacions se situen actualment en els 22 cèntims/quilo, també de mitjana. Tot i això cal tenir en compte que les pèrdues són més altes en petits pagesos ja que el cost de producció s'eleva més que no pas en aquells empresaris que compten amb grans superfícies de cultiu. La producció de préssec i nectarina aquesta campanya 2017 a Catalunya s'ha situat entorn de les 400.000 tones, entorn d'un 15% més que la passada. Així, tenint en compte les pèrdues de 15 cèntims per quilo, el total ascendeix a uns 60 milions d'euros.

Actualment, Catalunya compta amb una superfície de 23.000 hectàrees de préssec i nectarina, mentre al conjunt de l'Estat la xifra s'eleva fins a les 80.000. Des d'Afrucat, calculen que per fer front a l'actual situació de «col·lapse comercial» caldria arrencar el 15% de la superfície de fruita de pinyol estatal, unes 12.000 hectàrees. En aquest sentit, l'entitat considera que caldria subvencionar des de les administracions els pagesos que optin per arrencar els seus cultius.