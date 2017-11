El Bundesbank planteja acabar amb els plans de compra de deute

El president del Bundesbank, Jens Weidmann, va criticar avui el que considera una excessiva relaxació de la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) i va considerar que aquest havia d'haver establert una «clara data final» per al seu programa de compra de deute. El Consell de Govern del BCE -del que forma part Weidmann- va decidir el passat 26 d'octubre reduir l'any proper a 30.000 milions d'euros mensuals -la meitat que actualment- les seves compres mensuals de deute i estendre-les fins a setembre de 2018, o «més enllà, si fos necessari».

Weidmann va considerar que, a causa de la baixa pressió inflacionista, una política monetària acomodatícia «segueix sent apropiada», però va agregar que la recuperació econòmica «ha progressat més del que les dades d'inflació actuals suggereixen» i que els preus s'incrementaran gradualment cap a l'objectiu del BCE.

Per això, va considerar que «relaxar una mica » la política monetària el pròxim any i «establir una clara data final» per al programa de compra de deute «hagués estat justificat».

«Fixar una clara data final de les compres hauria únicament significat deixar de trepitjar més l'accelerador però no posar els frens a la política monetària», va recalcar.