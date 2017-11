Les comissions bancàries són una de les despeses més recurrents que pugui arribar a tenir la nostra empresa. Són despeses financeres que van en contra del nostre compte de resultats, i per tant, val la pena conèixer quins tipus de comissions bancàries ens podem trobar, i com comptabilitzar, per gastar-nos el mínim de diners possible.



Per manteniment i administració. Aquest tipus de comissions són les més freqüents, i al seu torn, les més fàcils de reduir o fins i tot evitar. Es poden negociar els termes i quantitats d'aquest tipus de comissions especialment si ens vinculem amb el banc i vam contractar nous productes i serveis. Com més diners li donem al banc a la llarga, més fàcil serà reduir les comissions de cada un dels processos pels quals ens cobra.



Per transferències. Quan realitzes una transferència d'una entitat bancària a una altra, la majoria dels bancs solen cobrar una comissió per això, excepte si tens els ingressos o rebuts domiciliats. En aquest cas molts clients solen estar exempts d'aquesta despesa. Aquestes comissions són més difícils de negociar, però es poden eliminar seguint els requisits dels bancs. D'altra banda, les transferències per les que sempre ens cobraran comissions són les internacionals, on la negociació amb els bancs no és una opció.



Per ingrés de xecs. Així com en fer transferències la majoria dels bancs et cobren una comissió, molts d'ells també et cobren per l'ingrés de xecs a una entitat bancària diferent a la teva.

La millor manera de solucionar això és estudiar les teves opcions i triar la que millor s'adapti a les teves necessitats. Cal tenir en ment que hi ha comptes que et permeten ingressar xecs sense despesa addicional, com ara el compte blue de BBVA. Estudia els requisits de cada compte i tria la que millor s'adapti a tu.



Per descobert de compte. Si el teu compte es queda al descobert, és a dir, en negatiu, és molt probable que el teu banc et cobri una comissió. Encara que a tu no t'agradi estar en negatiu, al teu banc li agrada encara menys. Aquest tipus de comissions són una mica més complexos. Solen tenir una part fixa, que ens cobren pel simple fet de notificar-nos que tenim el compte en negatiu, i una part variable, que depèn de la quantitat que estigui al descobert.