Creix la xifra d'espanyols amb més d'un milió de dòlars

El nombre de persones a Espanya amb una fortuna superior al milió de dòlars es va situar a mitjan 2017 en 428.000, el que suposa 58.000 més que un any abans, segons un estudi sobre la riquesa mundial publicat per Credit Suisse. A mitjan 2016 hi havia 370.000 milionaris a Espanya, segons l'informe «Riquesa Mundial 2017» de l'entitat.

Pel que fa a l'evolució dels rics a Espanya, el banc suís augura en el seu estudi que el nombre de milionaris augmentarà fins a les 506.000 persones el 2022, fet que suposa un 18% més en comparació amb el nombre actual.

Els EUA és el país amb més milionaris del món amb 15,4 milions de persones o el 43% del total en l'àmbit global. El Japó, tot i que ha perdut 338.000 milionaris en un any, es manté en el segon lloc amb 2,7 milions de persones amb més d'1 milió de dòlars, seguit del Regne Unit (que ha perdut no obstant 34.000 milionaris després del vot a favor de Brexit), Alemanya, Xina, França, Itàlia, Canadà i Austràlia. Suïssa, Corea del Sud, Espanya i Taiwan són els altres quatre països amb més de 360.000 milionaris.

En total, Credit Suisse ha observat un increment de 2,3 milions de milionaris en dòlars nord-americans, dels quals gairebé la meitat resideixen als EUA. A més, com a conseqüència en part de l'augment del 3% en el valor de l'euro davant del dòlar, l'entitat financera ha registrat 620.000 nous milionaris en dòlars als principals països de l'eurozona: Alemanya, França, Itàlia i Espanya.



La riquesa de Suïssa

El país més ric si es mesura per la fortuna per adult segueix sent Suïssa, amb 537.600 dòlars, seguit d'Austràlia (402.600 dòlars) i els EUA (388.600 dòlars). Entre els deu primers hi ha cinc països europeus: Noruega, Dinamarca, Bèlgica, el Regne Unit i França. D'Espanya no hi ha dades concretes aquest any, però l'informe col·loca el país entre el grup d'estats en els quals la riquesa per adult se situa a l'entorn de 100.000 dòlars.

Si es compara l'augment de la riquesa entre països, els EUA han recuperat el seu habitual primer lloc amb un increment de 8,5 bilions de dòlars, que és cinc vegades la pujada registrada a la Xina (1,7 bilions), que es troba en segon lloc. Alemanya, França, Itàlia i Espanya també es troben entre els deu primers amb més augment de la fortuna i junts sumen 3,1 bilions de dòlars o gairebé el 20% de l'increment global.