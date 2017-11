Una granja del Grup Batallé, premi Porc d'Or d'enguany

Més de 800 professionals del sector porcí es van desplaçar fins a la ciutat de Segòvia per acudir a la gala de la XXIV edició dels premis Porc d'Or a l'excel·lència en la producció porcina, celebrada ahir a la nit. En l'acte, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), organitzador dels premis, al costat de Zoetis, companyia capdavantera en salut animal, van lliurar 49 guardons a 38 explotacions de porcí pertanyents a set comunitats autònomes.

El màxim guardó, el Porc d'Or amb Diamant, ha anat a parar a Zamora, concretament a Sant Cebrián de Castro, on es troba Granja Sanglas, de Grup Batallé. Aquest guardó, informa l'IRTA, es lliura a la considerada entre totes les explotacions nominades com la millor en termes generals. Així, Granja Sanglas, que va iniciar la seva activitat en 2012 i té un cens de 3.300 reproductores, «conjumina producció, rendibilitat, respecte mediambiental, benestar animal, bon equip humà, alt nivell de tecnificació i elevats estàndards sanitaris», segons ha declarat el jurat dels premis. En termes de Sanitat, Benestar Animal i Medi ambient, la granja d'Osca La Pobla-Agropecuària del Isábena, de l'empresa Mazana Pinsos Composts, ha rebut el premi especial Porc d'Or del Ministeri d'Agricultura.

Per la seva banda, Granja Sant Martí, de Pinsos Grau S.A., situada a Sant Martí de Centelles (Barcelona), ha renovat el seu rècord i s'ha alçat per quart any consecutiu amb el Porc d'Or a la Màxima Productivitat, amb la xifra de 37,86 garrins deslletats per truja i any. Aquest any, com a novetat, un nou guardó ha vist la llum: el premi especial Porc d'Or Zoetis a la Innovació, encarregat de reconèixer i potenciar la innovació en les granges de porcí espanyoles. S'ha portat aquest nou guardó Albacete, en concret el Grup Sanchiz Godella València, de l'empresa Afrivall-Vall Companys Grup.

A més dels quatre premis especials, es van entregar 45 guardons atenent als criteris de Taxa de Parts (TP), Productivitat Numèrica (PN) i Garrins Deslletats per Truja de Baixa (LDCB), atorgant una estatueta d'or, plata i bronze per al primer, segon i tercer classificat, respectivament, en cadascun dels criteris per a les cinc categories existents, que agrupen les granges en funció del seu cens de truges reproductores (1a categoria de 10 a 200 truges; 2a de 201 a 200; 3a de 501 a 1.000; 4a d'1.001 a 2.000; i 5add categoria més de 2.001 truges presents).