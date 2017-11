L'Audiència Nacional obre judici contra Rato i els exdirectius de Bankia

El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, va acordar ahir obrir el judici oral per l'anomenat cas Bankia contra l'expresident de l'entitat, Rodrigo Rato, i 34 persones físiques i jurídiques més. El judici es farà a Rato i als consellers, vocals o administradors de Bankia durant els anys 2010 i 2011, així com a les persones jurídiques BFA, Bankia i Deloitte. Se'ls jutjarà per delictes de falsedat en els comptes anuals d'aquells exercicis i per frau d'inversors per incloure dades falses en el fullet informatiu per a la sortida a borsa de l'entitat financera. El fins ara jutge instructor de la causa recull en la seva interlocutòria tots els escrits d'acusació presentats pel fiscal i les 44 acusacions particulars i populars.

A la vista d'aquests escrits presentats, Andreu conclou que no concorre cap dels supòsits previstos en la llei per acordar els sobreseïments sol·licitats per algunes de les acusacions.

La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, aquesta última en representació del FROB, sol·liciten una pena de cinc anys de presó per a Rato, de quatre anys per a José Luis Olivas, de tres per a José Manuel Fernández Norniella i de dos anys i set mesos per a Francisco Verdú.

El Ministeri Públic demana que els acusats indemnitzin de forma conjunta i solidària els inversors minoristes personats en el procediment per l'import total de la seva inversió, amb exclusió dels que hagin estat indemnitzats per Bankia (declarant la responsabilitat civil subsidiària d'aquesta última).

L'Advocacia de l'Estat, per la seva banda, considera que els acusats són responsables civils directes i com a tals han d'indemnitzar al FROB per les quantitats en què el patrimoni de BFA i Bankia s'hagi vist minvat. Aquesta minva seria conseqüència dels procediments civils instats per inversors que van acudir a la sortida a borsa de l'entitat financera.



Comptes maquillats

El jutge recorda en la seva interlocutòria que al llarg d'aquests cinc anys d'instrucció s'han recaptat indicis racionals que demostren que els administradors de BFA i Bankia van aprovar uns «comptes maquillats» sobre la situació de les entitats que administraven, de manera que no mostraven la situació econòmica de l'entitat, amb el consegüent perjudici tant per als que posteriorment van subscriure accions de la mercantil cotitzada, com per l'Estat.

Així mateix, jutge rebutja sobreseure la causa penal contra BFA i Bankia, com sol·licitava el fiscal, en tant que el Ministeri Públic es basa en l'actitud col·laboradora que ha mantingut l'entitat durant la tramitació de la causa, circumstàncies que podrien afectar, segons Andreu, «a una possible atenuació de la responsabilitat penal, però mai a una declaració de sobreseïment, ni lliure ni provisional».

En relació amb Deloitte, el jutge recorda que s'ha de considerar la seva presumpta responsabilitat penal, ja que «no s'ha de descartar la possibilitat de la participació, per cooperació necessària, de les entitats auditores que en realitzar la fiscalització externa de la comptabilitat, col·laboren i es presten a la formació d'uns comptes anuals o balanços falsejats, conducta que està expressament tipificada en diferents legislacions penals del nostre entorn, com els són la francesa, l'alemanya, o la italiana». A partir d'ara les defenses disposen de 20 dies per presentar els seus escrits de defensa.