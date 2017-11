La meitat de les famílies nombroses viuen amb uns ingressos de menys de 2.500 euros

Gairebé la meitat de les famílies nombroses espanyoles viuen amb ingressos inferiors a 2.500 euros al mes i reconeixen que arriben «molt justes» a final de mes, segons un informe realitzat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), que explica que un terç de aquestes llars amb cinc o més membres han d'endeutar-se per afrontar les despeses mensuals.

La IV Radiografia de les famílies nombroses a Espanya analitza, a través de 3.380 enquestes, el perfil econòmic i social d'aquest tipus de llars i dibuixa la família tipus com la formada per una parella d'entre 36 i 45 anys, amb formació universitària, progenitors casats i amb 3 fills, treballant tots dos i els ingressos mitjans dels quals se situen entre els 1.200 i els 3.500 euros al mes.

La presidenta de la FEFN, Eva Holgado, va assegurar que encara que es pensi que les famílies nombroses tenen ingressos elevats, l'informe mostra que no és així, fet pel qual va insistir en la necessitat d'aprovar una prestació universal per fill a càrrec de 100 euros i augmentar les ajudes per a aquests nuclis familiars, calculant-les en funció de la renda per càpita i no de la unitat familiar.

Segons els enquestats, un 13 per cent de les famílies té ingressos inferiors a 1.200 euros, en el 35% de les llars dels ingressos oscil·len entre els 1.200 i els 2.500 euros i en el 26% entre 2.500 i 3.500 euros.

L'informe assenyala que el 90 per cent dels pares treballa i en el cas de les mares ho fan el 67%, de forma majoritària tots dos com a assalariats del sector privat. Pel que fa a la seva formació, la majoria tenen estudis superiors (el 58% dels pares i el 66% de les mares)

Les principals despeses són l'alimentació, l'habitatge i l'educació, i segons l'estudi el 49% dels nens van a col·legis públics, el 38% a centres concertats i el 6% a privats. Una de cada deu famílies té fills amb alguna discapacitat, la majoria psíquica.

En el repartiment de les tasques, les mares d'aquestes llars acaparen les relacionades amb els àpats, neteja i roba i els pares les d'instal·lació i manteniment de la casa. Tot i que el 62 per cent dels enquestats considera que passa prou temps amb els fills, reclamen més mesures de conciliació, com fer compatibles horaris laborals i familiars –concretament el 78% dels enquestats.

Sobre els hàbits d'aquestes famílies, el 61 per cent compra a diverses botigues per aprofitar les ofertes de cadascuna i el 81% mostren la seva intenció de comprar per internet si els productes hi són més barats. Actualment, hi ha 609.000 famílies nombroses amb títol en vigor a Espanya.