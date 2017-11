Rebaixes a la cúpula d'El Corte Inglés

Dimas Gimeno Álvarez, el més jove dels quatre presidents que ha tingut El Corte Inglés que ha arribat a la cúpula del grup i l'únic que ho va fer sense tenir el suport d'una majoria accionarial sota el seu control, acaba de perdre els seus poders executius tres anys després d'haver assumit la successió del seu oncle matern Isidoro Álvarez. Dos directius formats a la casa (Víctor del Pozo i Jesús Nuño de la Rosa) es reparteixen ara aquestes facultats com a consellers delegats i hauran de retre comptes directament a l'òrgan d'administració. Gimeno serà només president del consell i exercirà la representació institucional i corporativa.

El Corte Inglés, una organització de grans magatzems amb diverses filials comercials, va complir 77 anys com a societat i 81 com a negoci sota un model de gestió caracteritzat per un fortíssim presidencialisme. L'asturià César Rodríguez, fundador, va exercir plens poders durant els 30 anys inicials en què va ser propietari amb majoria absoluta; el seu nebot i successor Ramón Areces va fer el mateix en els 23 anys següents, i Isidoro Álvarez, nebot d'aquest, encara ho va intensificar més durant els 25 exercicis que va estar al capdavant de la companyia.

La supressió de les facultats executives a Gimeno, fet que rebaixa de manera notabilíssima els poders tradicionals assignats a la presidència, va ser promoguda per les seves cosines (i filles d'Isidoro Álvarez) Marta i Cristina Álvarez, principals accionistes individuals, amb una participació només inferior a la de la Fundació Ramón Areces. La decisió la va adoptar el consell per unanimitat, tot i que en medis propers a Gimeno es va admetre que el seu vot va ser favorable per evitar l'aflorament d'una tensió addicional a les que ja existeixen en el si de la companyia i de la família fundadora.

Durant el lideratge d'Isidoro Álvarez el presidencialisme tradicional es va reforçar: el 1989 es va suprimir la direcció general (segon lloc executiu que durant mig segle havien ocupat els cridats a ser successors dels presidents) i el 2002 es va amortitzar la vicepresidència, més honorífica que real. D'aquest model de màxima concentració del poder en una sola persona s'ha passat ara a un esquema inèdit de descentralització de competències entre diversos executius i que desdibuixa el perfil del president.



Un esquema poc convencional

La companyia ho atribueix a l'afany d'apropar el model corporatiu al de les societats cotitzades, encara que la coexistència de dos consellers delegats no és un esquema convencional ni freqüent. Més aviat insòlit. I ni tan sols s'admet que la societat estigui ja pensant a sortir a borsa, tot i que Gimeno no ho va descartar al maig com a hipòtesi.

Des de la mort d'Isidoro Álvarez el 2014, la gestió de Gimeno no ha estat tranquil·la. Va haver d'enfrontar-se a un endeutament sense precedents de 4.900 milions en un grup que sempre havia presumit d'autofinançar-se. La seva política va ser continuar amb la venda d'actius (pràctica gairebé insòlita) que havia emprès el seu oncle per tranquil·litzar la banca creditora, prosseguir amb les emissions de bons i pagarés en els mercats de capitals (un altre fet sense precedents) i donar entrada a la propietat del grup, també per primera vegada a la història –la negociació va començar en vida d'Álvarez–, d'un inversor extern (el xeic qatarià Hamad Bin Jassim Bin Jaber al Thani, exprimer ministre del seu país), la posició en el capital del qual (10%) s'ampliarà al 12,25% i podria créixer fins al 15,25% si no es compleixen determinats objectius de rendibilitat.

La posició de Gimeno va ser feble des del principi. Té una participació accionarial molt petita i a través d'una societat de cartera que dominen les seves cosines, i ni tan sols va ser designat president de la Fundació Ramón Areces, el que va suposar que Gimeno sigui el primer dels dirigents d'El Corte Inglés posteriors al 1976 que no controla la institució que des d'aquell any és la tenidora de la majoria minoritària del capital. Un directiu de la «vella guàrdia», l'octogenari Florencio Lasaga, va assumir la presidència de la fundació el 2015, al patronat de la qual es van incorporar Gimeno i les seves cosines.

L'estructura de poder del grup va quedar configurada en una mena de triangle inestable, conformat per un president designat a proposta del seu antecessor però al qual aquest no va atorgar suficient suport per garantir la seva autonomia de decisió, unes hereves que han anat exercint cada vegada més com a propietàries i un grup de directius tradicionals que des de la fundació mantenen les seves pròpies directrius i que, en els casos de fricció, han fet causa indistinta amb les filles d'Álvarez en uns casos i amb les pretensions de Gimeno en d'altres.

La posició de Gimeno va quedar encara més desguarnida amb la renúncia forçada dels seus dos grans suports a l'alta direcció: Juan Bell (un dels col·laboradors amb més poder a l'època d'Álvarez i que va ser considerat durant anys com el seu més probable successor) i José Leopoldo del Nogal, qui va formar tàndem amb Gimeno a l'etapa en què tots dos van estar al capdavant dels centres comercials de Portugal i des de 2009 a la seu central de Madrid.

Les vacants de Bell i Del Nogal es van cobrir promocionant Nuño de la Rosa, llavors director general de Viajes El Corte Inglés, i Del Pozo, director de compres d'Alimentació, Drogueria i Perfumeria dels grans magatzems, com a consellers d'El Corte Inglés i patrons de la fundació. Ara han tornat a ser ascendits i assumeixen els poders executius que Gimeno va exercir tres anys i dels quals ha estat privat.

Els dos consellers delegats són persones de confiança de les germanes Álvarez, encara que hi ha qui veu en Del Pozo el veritable candidat promogut per les hereves de l'anterior president, mentre que a Nuño de la Rosa -amic de joventut de Marta Álvarez- se l'identifica com el candidat avalat per Lasaga i la resta de la «vella guàrdia» de la fundació. D'aquesta manera, els dos majors accionistes (la fundació i les germanes Álvarez) haurien pactat una mena d'equilibri de poder en el primer nivell executiu, però del qual surt damnificat Gimeno.



Criteris diferents

No obstant això, Del Pozo, que serà conseller delegat del negoci, i Nuño de la Rosa, que ho serà corporatiu i de les filials, no sempre van mantenir criteris homogenis: Del Pozo va impulsar el 2012 la política de reducció de preus en béns de gran consum per recuperar clients, i Nuño es va posicionar el 2013 en contra de les rebaixes de preus pel risc associat a la reducció de marges.

La millora de beneficis d'El Corte Inglés en els dos últims exercicis després del fort deteriorament que va patir durant la crisi ha estat insuficient per complir fins ara els compromisos de rendibilitat pactats amb el xeic de Qatar i, si no ho són en el període compromès (2015- 2020), la posició accionarial d'aquest inversor augmentarà segons les penalitzacions pactades. El xeic podria intentar forçar més la sortida a borsa, una opció que a El Corte Inglés suscita controvèrsia.

La retirada de poders a Gimeno, encara que demostra diferències entre el president i les seves cosines, s'ha atribuït a la necessitat urgent d'impulsar vendes i resultats perquè l'inversor extern no vegi augmentades les seves posicions accionarials sense necessitat d'aportar més capital. Les condicions econòmiques en què es va produir l'entrada de l'inversor de Qatar va motivar un gran malestar en diversos accionistes de la família (tots ells parents en tercera generació del creador del grup, César Rodríguez) i va causar l'expulsió del consell dels Areces Galán pel seu rebuig públic al que van considerar un acord onerós per a l'empresa i els seus accionistes, i del qual van responsabilitzar els directius dominants a la fundació i el consell de l'empresa. Això ha donat peu a successius plets dels Areces Galán contra la companyia, el seu president i diversos directius, que per ara s'han saldat amb sentències favorables als demandats.

Altres accionistes de la dinastia amb origen a Grado (Astúries) també van expressar disconformitat i recel amb l'operació però no van plantejar batalla i es mantenen en el consell. Aquestes no són les úniques fractures a la família. També han aflorat tensions entre els germans d'Isidoro Álvarez i les filles i hereves d'aquest per la gestió de la societat de cartera tenidora de les accions que el tercer president del grup posseïa a la companyia. Aquest desencontre tampoc ha afavorit la posició de Gimeno.