El sector del luxe tancarà l'any amb un creixement de les vendes del 5%

El sector de productes i serveis de luxe espanyol tancarà l'any amb unes vendes d'uns 6.300 milions i un augment interanual del 5%, gairebé un punt menys que l'any passat, degut, fonamentalment, a la inestabilitat política a Catalunya, la seva principal font d'ingressos, amb Barcelona al capdavant. Així, en aquesta ocasió l'avanç del sector quedarà reflectit en el consum estatal, encara que la major part de la despesa correspondrà, un any més, a turistes i exportacions.

Segons dades de l'associació Luxury Spain, que agrupa més de 80 companyies, el 52,5 % de la facturació del sector provindrà d'exportacions, mig punt menys que el 2016; mentre que el consum estatal aportarà el 26%, un punt més, i les vendes a turistes el 21,5%, 1,5 punts menys, malgrat que s'espera un any rècord en l'arribada de visitants de l'estranger.

El sector creixerà un any més però el seu avanç no serà tan notori com en anys anteriors perquè s'espera una baixada del turisme a l'últim trimestre, va assenyalar la presidenta executiva de Luxury Spain, Cristina Martín. Darrere d'aquest descens en l'arribada de turistes estrangers hi hauria la inestabilitat política a Catalunya i, en menor grau, els atemptats terroristes registrats l'agost passat a Barcelona i Cambrils. Aquest efecte es notarà sobretot a Barcelona, ciutat que els últims anys ha liderat a Espanya el comerç de productes i serveis d'alta gamma.