Barcelona, Nova York i Lisboa demanen limitar el preu de l´habitatge

Responsables municipals de les ciutats de Barcelona, Nova York i Lisboa demanen poder limitar el preu de l'habitatge en un article conjunt, en el que reclamen «més capacitat legislativa» davant la «creixent pressió especulativa, assetjament i expulsió» dels veïns. «La ciutat és la nostra llar, i no obstant això avui és també on el dret a l'habitatge, un dels drets més bàsics però menys protegits, es troba més amenaçat». L'article es titula «Pel dret a l'habitatge: poder local, política global» i el signen el regidor de Nova York responsable d'Habitatge assequible, Brad Lander; la regidora d'Habitatge de Lisboa, Paula Marcas; i la tinent d'alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz.

Els tres regidors posen de manifest que és «essencial» una regulació del preu del lloguer que permeti a les ciutats establir índexs de referència i poder prohibir als propietaris que augmentin els preus per sobre d'aquests límits. Uns límits que, en la pràctica, ja són una realitat a Nova York, París i Berlín, però no a Barcelona, que encara no ha rebut una resposta afirmativa per part de la Generalitat i de l'Estat, les dues administracions competents per iniciar la tramitació dels canvis legislatius.