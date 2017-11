Les empreses gironines multipliquen els beneficis per set en només un any

Les dues recessions que van estabornir l'economia espanyola van deixar moltes empreses de Girona amb la llengua a fora per falta d'oxigen en els seus comptes. L'exemple de 2012 és molt eloqüent. Aquell any, amb una caiguda important del Producte Interior Brut (PIB), el teixit productiu de Catalunya va acumular unes pèrdues globals de més de 15.977 milions d'euros. Els resultats de les companyies van millorar a l'any següent i ja tenien beneficis. En el cas de les comarques gironines s'arriba per molt poc a superar els 60 milions d'euros. Les xifres van reflectir el canvi de cicle a partir de 2014, a l'empara de la recuperació de l'activitat. I aquesta setmana l'Agència Tributària ha certificat el que tothom sospitava: l'exercici de 2015 va suposar la consolidació definitiva de la recuperació de l'economia a nivell d'empreses.

El resultat conjunt de les firmes gironines va rondar els 815 milions d'euros. D'aquesta manera les empreses van aconseguir multiplicar per set els seus beneficis en només un any i van obtenir 14 vegades més beneficis que només 24 mesos abans. I fins i tot el sector del totxo ja tornava a guanyar diners, segons les dades publicades per l'Agència Tributària en l'anàlisi de l'última declaració tancada de l'Impost de Societats.

De les 30.200 empreses gironines obligades a pagar el gravamen de 2015, la majoria (50,04%) ja han entrat en beneficis. Eren 15.114 empreses que sumaven un saldo positiu de 1.213 milions d'euros, xifra que significava un 50% més de beneficis que l'any anterior.

Les altres 15.086 empreses (49,96%) van tancar amb pèrdues: 3.985 milions d'euros. Però, això sí, amb una reducció del 66% respecte al declarat en l'Impost de Societats anterior.

L'informe de l'Agència Tributària no analitza el detall per sector a escala de demarcacions, però sí dona pistes de quins han estat els motors de l'economia catalana. Comerç, reparacions i transport lideren el rànquing del benefici empresarial a Catalunya. Van assolir els 4.289 milions d'euros, i suposen un important increment del 55% sobre el resultat comptabilitzat en la campanya anterior del tribut, que havia sigut de 2.737 milions d'euros.

Les empreses que ofereixen serveis a altres societats i les societats financeres es van situar en el segon esglaó. L'any 2014, les empreses que treballen per a altres van deixar un saldo comptable superior als 5.000 milions i, malgrat que el 2015 van perdre terreny, el seu resultat va ser de més de 3.000 milions d'euros. En el cas de les entitats financeres, la caiguda va ser més gran en passar dels 7.200 milions d'euros a poc més de 3.200 milions d'euros. En només un any van passar de representar més del 43% dels beneficis del territori a ser menys del 18% del total.

La indústria, un dels sectors més colpejats per la crisi, va patir un retrocés entre 2014 i 2015, molt probablement llastada per les inversions. El benefici es va reduir dels 2.966 milions de 2014 als 1.821 milions d'euros un any després.

La construcció i les activitats immobiliàries van dibuxar una altra de les evolucions destacades. Dels més de 3.759 milions de pèrdues passen a un resultat positiu de 1.871 milions d'euros. El creixement encara és més espectacular si es té en compte que el 2012 les pèrdues van ser d'11.000 milions d'euros i significaven gairebé el 73% del total de les pèrdues de totes les empreses catalanes.