'Black Friday 2017': La llista de les botigues de moda i bellesa que fan descomptes

El divendres 24 de novembre arriba el 'Black Friday'. Una gran oportunitat per avançar les compres nadalenques o premiar-te amb algun caprici. Però, quines botigues de moda oferiran descomptes el 'divendres negre'? Des de quan començaran les rebaixes? De quant seran? Aclareix tots els teus dubtes, repassa la nostra llista de grans cadenes:



- Zara: L'any passat, la germana gran d'Inditex, igual que la resta del grup, va realitzar descomptes d'un 20%. Tot apunta que aquest any repetirà estratègia. Les ofertes es limitaran a aquest dia però és possible que ara comencin a les 22:00 hores com van fer el 2016 i en les últimes rebaixes d'estiu.

- Pull & Bear: Igual que la resta de les botigues d'Inditex, Pull & Bear aplicarà un 20% de descompte en articles. No obstant això, els descomptes en calçat arribaran al 30%.

- H & M: Descomptes de fins a un 30% en productes seleccionats.

- Intropia: Descomptes de fins a un 30% des de les 22 hores del dia 22 a la botiga online i del 23 al 26 en botigues físiques, El Corte Inglés i una selecció de botigues multimarca.

- Brownie: Descomptes del 20% en totes les compres del 24 al 26 de novembre en botigues físiques i online.

- Desigual: Descompte del 30% en totes les peces de la col·lecció.

- Indi & Cold: Durant el divendres 24 i 25, un 20% de descompte en qualsevol peça de la signatura aplicable tant en botigues físiques com en línia. No obstant això, el 26 i el 27 aquest descompte només és aplicable a les compres realitzades a través del web de la marca.

Descomptes en bosses

- Bimba i Lola: 40% de descompte en tota la col·lecció.

- Parfois: La marca té preparades diverses promocions per al 'Black Friday 2017'. El 24 de novembre hi haurà un 20% de descompte en tot i un 50% en articles seleccionats (en botiga i online). El 25 i 26 de novembre seguiran els descomptes d'un 50% en articles seleccionats. Finalment, el dia 27 tornarà a haver-hi un 20% de descompte en tots els productes, a més del 50% en articles seleccionats (només en línia).

- Guess: La marca avançarà un dia els descomptes especials del 'Black Friday'. D'aquesta manera, els clients fidels i noves altes podran gaudir d'un descompte del 20% en articles de la signatura. Divendres 24, el descompte serà del 30% i serà aplicable a tots els clients. Per acabar, durant els dies 25 i 26 de novembre també es podrà gaudir d'un descompte d'un 20% en els articles de Guess.



Descomptes en joies

- Tous: Des del dijous fins diumenge, la marca s'aplicarà un 30% de descompte en articles seleccionats. Tous també se suma al 'Cibermonday' amb el mateix descompte.

- Pandora: Del 20 al 29 de novembre els clients podran fer-se amb una polsera de plata de primera llei d'edició limitada per compres superiors als 129 euros o amb un 50% de descompte en la polsera per compres iguals o superiors a 59 euros. Aquests descomptes seran aplicables tant en compres realitzades a les botigues físic com a través del web.

- Dime que me quieres: 20% de descomptes en compres en línia i en botigues físiques.

Renova la llenceria al 'Divendres negre'

- Calzedonia: Podràs estalviar un 20% en qualsevol producte de la marca els dies 24, 24 i 26 de novembre.

- Oysho: El 24 de novembre la marca de llenceria realitzarà descomptes de fins al 20% en tota la col·lecció. A més, si decideixes realitzar la teva compra en línia, l'enviament serà gratuït.

- Tezenis: La firma de llenceria aplicarà descomptes de fins a un 50% els dies 24 i 25 de novembre.



Estrena sabates amb grans descomptes

- Unisa: El 24 i 25 de novembre, la marca de calçat farà un descompte del 20% en tots els articles de la col·lecció.

- Gaimo: Descompte d'un 20% en compres en línia del 25 al 27 de novembre.

Imatge personal

- Kiko: Les ofertes de la signatura de maquillatge estaran disponibles del 22 al 27 de novembre. La mecànica de Kiko per a aquest Black Friday és que si compres tres productes, t'emportaràs de regal altres tres més.

- Bellissima: La marca especialitzada en la cura del cabell i la pell comptarà amb descomptes de fins a vint euros en les compres realitzades entre el 21 i el 27 de novembre.