´Black Friday´: consells per evitar les ciberestafes

Les compres en línia augmentaran un 10 per cent respecte a l'any passat i aquestes es realitzaran majoritàriament des d'ordinadors (59%), seguides de prop per les compres a través de 'smartphones' (43%) i tauletes (24%) , segons dades de l'Informe Black Friday de Privalia, de les transaccions comercials.

"La il·lusió nadalenca combinat amb les ofertes en línia el Black Friday i el Cyber ??Monday en moltes ocasions es converteixen en l'oportunitat perfecta de cibercriminals perquè els compradors no presten la suficient atenció a les web que visiten, moguts per la pressa d'adquirir els millors preus ", com assenyala Marta Pruneres, portaveu de la companyia de ciberseguretat Always On, en un comunicat.

Per evitar fraus en línia en el 'Black Friday', cada vegada més freqüents en dates assenyalades d'ofertes, es recomana posar el focus en la 'url' del web que es visita, que, com expliquen, ha de tenir la icona de un cadenat tancat, mai obert.

La 'url', per indicar que es tracta d'una adreça segura, ha de començar amb 'https', sent molt important la 'S' final, i ha de contenir el nom del lloc que es visita, ja que el disseny pot imitar-se, però la 'url' és única.

A més, i com detallen des de la companyia, hi ha filtres antifrau en els navegadors més populars que estan dissenyats per alertar a l'usuari si la pàgina és fraudulenta per suplantació d'identitat d'una altra web, 'phishing' o 'malware'.

En el moment de realitzar la compra convé comprovar que la web compta el segell de confiança en línia. També s'ha de contrastar, que la direcció i número de telèfon disponibles són verídics. Si no es faciliten, es posa en dubte l'existència d'establiment.

És també important llegir detingudament la Declaració de privadesa. Entre altres recomanacions, apunten a proporcionar únicament la informació imprescindible per a l'operació a l'hora de finalitzar la compra. Finalment, com a precaució és convenient mantenir sempre un registre de transaccions realitzades (nom, dades del negoci i termes legals de la compra) fins que acabi el període de garantia del producte.