Catalunya lidera la contractació de treballadors per la campanya de Nadal

Adecco assegura que aquesta campanya de Nadal «serà molt positiva per a Catalunya, tot i que alguns sectors s'estiguin ressentint davant la incertesa política» que es viu aquest mesos. La companyia de recursos humans preveu que Catalunya serà la comunitat autònoma que liderarà la contractació de personal per cobrir les necessitats de la campanya de Nadal i de rebaixes amb la creació rècord de 187.000 llocs de treball, el 18,6% més que els contractats en la campanya de l'any passat. Per increments, Catalunya se situa en segon lloc a l'Estat, per darrere de Galícia, que és la comunitat amb el creixement més elevat de contractació, amb el 20,7% més. En el conjunt de l'Estat espanyol, es contractaran 1,083 milions de treballadors, el 14,7% més, una xifra també rècord que supera per primer cop el milió de contractes.

Les xifres del conjunt de l'Estat superen de lluny les contractacions que es registraven abans de la crisi amb motiu de la campanya de Nadal, que se situava a l'entorn dels 600.000 contractes.