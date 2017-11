Les exportacions gironines creixen un 12% entre gener i setembre

Les exportacions gironines han crescut un 12,3% entre gener i setembre del 2017 i han marcat un nou rècord històric, gairebé fregant els 4.000 milions d'euros (MEUR). En concret, durant els tres primers trimestres d'any les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 3.994 MEUR. La indústria alimentària, amb les càrnies al capdavant, continua concentrant el gruix de les exportacions. De fet, aquest sector n'arriba a representar el 41%. A l'alimentari, el segueixen la indústria química i farmacèutica, la maquinària i els aparells i material elèctric. Per països, la Unió Europea acapara vendes amb una clara preeminència de França (on aquest 2017 ja s'han fet exportacions per valor de 1.000 MEUR). A aquest destí el segueixen Itàlia, Alemanya, Portugal i el Regne Unit. El sisè lloc de la llista és, però, per a la Xina, que supera mercats com Irlanda, Polònia o Bèlgica.