Frit Ravich inverteix 4 milions per incrementar un 20% la producció

L'empresa gironina Frit Ravich, amb seu a Maçanet de la Selva, incrementarà un 20% la capacitat de producció aquest 2018. La firma invertirà 4 milions d'euros (MEUR) per ampliar part de la fàbrica amb una nova sala per fregir patates casolanes –el seu producte estrella- i fruits secs. La inversió forma part del pla estratègic en què Frit Ravich es troba immersa i que té com a objectiu arribar a facturar 300 milions d'euros l'any 2020. L'empresa de Maçanet preveu tancar aquest exercici amb un creixement del 5% de la xifra de negoci.

Durant els darrers anys, l'empresa ha mantingut una forta empenta inversora. Als 32 MEUR que va suposar la posada en marxa del magatzem totalment automatitzat i el nou edifici d'oficines, aquest 2017 l'empresa hi ha sumat 6 milions d'euros més.

La inversió ha permès engegar una planta fotovoltaica de 1.584 panells (que es troba al teulat del centre logístic de Maçanet) i també aixecar un nou magatzem a les illes Canàries. Situat a Las Palmas, l'obra s'acabarà el primer trimestre de l'any vinent.

Per al 2018, l'empresa gironina centrarà les inversions a la part productiva. Frit Ravich destinarà 4 MEUR per crear una nova sala de fregidores a la fàbrica de Maçanet de la Selva. Es faran servir per cuinar fruits secs i patates casolanes i permetran ampliar fins a un 20% la capacitat productiva de la planta.

Actualment, cada setmana Frit Ravich produeix 28 tones de patates casolanes (el seu producte estrella), 36 tones de patates industrials, 225 tones de fruits secs i 24 tones d'snacks. Això es tradueix amb un catàleg format per 800 referències pròpies, a les quals cal afegir-n'hi la distribució de 3.000 més.

La inversió per a la sala de fregidores serà l'avantsala de la nova fàbrica a Maçanet de la Selva. En aquests moments, Frit Ravich està estudiant-ne el projecte, amb intenció que la inversió a la planta garanteixi els futurs creixements de l'empresa a llarg termini.



Facturar 300 MEUR el 2020

L'empresa gironina es troba immersa en un pla estratègic que abasta fins al 2020 i que s'ha fixat un objectiu clar: arribar a facturar 300 milions d'euros La directora general de Frit Ravich, Judith Viader, explica que això suposa «mantenir uns creixements sostinguts» de la xifra de negoci d'entre el 5 i el 8% anuals.

Per aconseguir-ho, la directora general precisa que l'estratègia passa per tres eixos. «Impulsar la digitalització, millorar el contacte amb el consumidor oferint-li productes més atractius i, per últim, incrementar la relació amb els nostres clients podent oferir valor als seus negocis», subratlla Judith Viader.

Aquest 2017, Frit Ravich preveu tancar l'exercici incrementant un 5% la seva facturació. L'any passat, l'empresa gironina va facturar 214 milions d'euros (un 4,5% superior a la del 2015). Aquests increments de negoci, de retruc, s'han traduït en més contractacions. En els dos darrers anys, Frit Ravich ha ampliat la plantilla en un centenar de treballadors (actualment, l'empresa té 1.000 empleats).



'Unes patates de primera!'

L'estratègia de negoci de Frit Ravich també passa per anar traient de manera constant novetats al mercat. Precisament, la darrera és un nou envàs de patates amb la imatge del Girona FC, per celebrar l'ascens de l'equip a Primera divisió. El lema que les acompanya és, de fet, el clar exemple de l'aliança: 'Unes patates de primera!'. Les patates del Girona FC se sumen a la resta de novetats que l'empresa gironina ha tret al mercat aquest 2017. Entre d'altres, xips vegetals, fruits secs sense sal o diferents còctels (sota la marca 'Cocteleo').

Diàriament, Frit Ravich mou 40 tràilers i fins a 285 furgonetes arreu del territori estatal, on arriba a 48.000 punts de venda (que es reparteixen en quatre canals: botigues d'alimentació, hostaleria, impuls i granel). L'empresa gironina té 34 delegacions comercials repartides per tot Espanya, illes Balears i Canàries.

Frit Ravich se centra en el mercat català i estatal. Però també té presència a l'exterior. Actualment, les exportacions representen més d'un 5% de la seva facturació. L'empresa ven a 22 països diferents, però de tots aquests mercats destaca França (on l'any 2015 Frit Ravich va obrir-hi una filial).