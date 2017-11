Reinventa´t analitzarà els reptes dels directius en els canvis tecnològics

La setena edició del Reiventa't a Girona reunirà directius i experts en els àmbits de la innovació, el lideratge i el treball per abordar els nous reptes empresarials. Sota el lema, L'empresa 4.0: més tecnològica, més humana, la jornada es farà el 29 de novembre a l'Auditori Palau de Congressos. Se centrarà en la necessària transformació per adaptar-se als canvis tecnològics en la quarta revolució industrial així com la creixent exigència de la societat perquè hi hagi unes organitzacions «més ètiques i compromeses amb els problemes socials i ambientals». Entre la quinzena d'executius i experts convidats, destaca la de l'economista i escriptor Jeremy Rifkin, que pronunciarà una videoconferència sobre la innovació, el lideratge i el compromís social. També hi participarà sor Lucía Caram, com a directora general de la Fundació Rosa Oriol, vinculada a l'empresa TOUS, i la cofundadora de Social Car, Mar Alarcón, entre d'altres.

La jornada, organitzada per l'Associació Espanyola de Directius (AED) i Tribuna de Girona -fòrum participat conjuntament CaixaBank, Ràdio Girona i Diari de Girona-, es dividirà en sis blocs. La primera part, l'obrirà el director general de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, que donarà algunes de les claus del gran repte de gestió que suposa per als directius, empresaris i professionals liderar aquest gran canvi. A continuació Sor Lucía Caram, directora general de la Fundació Rosa Oriol (vinculada a la multinacional catalana TOUS), compartirà la seva experiència al servei de la comunitat.

El primer diàleg de la jornada tindrà lloc entre la directora de Tecnologia i Innovació d'IBM a España, Portugal, Grecia i Israel, Elisa Martín; el director general de Marketing & Board Member de Blue Prism, Pat Geary. Ambdues companyies formen part de «Les 50 empreses més Intel.ligents de 2017», una llista que elabora la prestigiosa publicació MIT Technology Review y que reconeix anualment a les empreses que combinen millor innovació tecnològica i un model de negoci eficaç. Martín i Geary parlaran sobre l'ús de la tecnologia per a un món millor.

Seguidament, hi haurà una taula rodona sobre les claus del nou lideratge empresarial amb la presència de Mar Alarcón (cofundadora i CEO de Social Car), Ivan Contreras (CEO de Torrot Group), Leandro Mazón (soci de KPMG) Aleix Valls (conseller de Colonial i CEO del Mobile World Capital entre els anys 2014 i 2017).

El segon debat, sobre el futur del treball, es farà abans de dinar i el protagonitzaran Javier Creus (fundador d'Ideas for Change), Javier García (millor innovador del país l'any 2017 pel MIT, col·laborador del World Economic Forum i fundador de Rive Technology i Celera) i Jordi Serrano (soci director de Future for Work Institute). Després de la clausura per part de les autoritats, l'economista i escriptor Jeremy Rifkin, pronunciarà una videoconferència magistral sobre innovació, lideratge i compromís social.

Després de sis edicions, el Reiventa't s'ha convertit en un punt de referència per als directius, empresaris i estudiants de les comarques gironines. El director general de l'AED, Xavier Gangonells, va destacar que «la quarta revolució industrial, la robotització i la intel·ligència artificial incideixen de forma directa en les empreses, des de l'estratègia de negoci fins a les relacions amb els equips» i que per tant, és «imprescindible» que siguin els directius els que «liderin aquest canvi'».

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila,va manifestar el seu agraïment a l'AED i a Tribuna de Girona per haver mantingut aquesta convocatòria durant «els pitjors anys de la crisi econòmica» i ha augurat que, davant una situació de millora, la cita anual encara agafi «més volada».