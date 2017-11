El president de Caixabank aposta per una «unió monetària completa» a la UE

El president de Caixabank, Jordi Gual, va demanar a la Unió Europea que, de manera «urgent», avanci «amb decisió» cap a un model d'unió monetària «completa», el que passa, irremeiablement, per anar cap a una major unió fiscal dels països de la zona euro. Així ho va manifestar durant la seva intervenció en la conferència inaugural del XVI Congrés de Directius de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (Cede), que es va celebrar a l'Auditori de la Diputació d'Alacant (ADDA), i que va comptar amb la presència del ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos.

Gual va admetre que «s'han fet avenços» pel que fa a la unió bancària dels països de la UE, però va lamentar que no hagi passat el mateix «en l'àmbit d'una assegurança europea de dipòsits». Segons la seva opinió, aquesta mesura és «necessària» per «equilibrar el terreny de joc entre els bancs de la UE», així com per «eliminar el vincle de risc sobirà i bancari». Respecte d'això, va criticar que l'última proposta de la Comissió Europea, «per desgràcia, no avança sinó que retrocedeix» en aquesta idea.

Igualment, va considerar «imprescindible» que, a mesura que aquesta unió monetària «s'endinsi en estadis més grans d'unió fiscal», s'aconsegueixi una «major legitimitat democràtica» dels governs de la UE, ja que suposarà «una cessió important de sobirania» que la població haurà d'avalar. Gual va valorar els «grans resultats econòmics» que ha aconseguit Espanya en els tres últims anys, amb un creixement per sobre del 3 per cent.