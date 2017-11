El Suprem confirma la condemna a Blesa per les targetes opaques

El Tribunal Suprem va confirmar la sentència que condemnava Miguel Blesa per l'ús de targetes opaques de Caja Madrid i encara que la responsabilitat penal es va extingir amb la seva mort, sí es manté la civil i l'obligació de respondre per l'import desemborsat durant el seu mandat com a president. El 23 de febrer passat Miguel Blesa va ser condemnat a sis anys de presó per un delicte d'apropiació indeguda; la sentència el condemnava a més a respondre de forma conjunta i solidària amb la resta de condemnats de les quantitats totals disposades entre 2003 i gener de 2010, quan ostentava la presidència de Caja Madrid.

Blesa es va treure la vida el passat 19 de juliol amb un rifle de caça de la seva propietat, i encara que la mort d'una persona investigada extingeix la seva responsabilitat penal, tal com assenyala el Codi Penal, no la civil que la primera pugui implicar. Si existís aquesta responsabilitat civil derivada d'un delicte, aquesta passa als hereus del mort.

La Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) estableix que «l'acció penal s'extingeix per la mort del culpable, però subsisteix la civil contra els seus hereus i drethavents». D'aquesta manera, la inesperada mort de Blesa no impedirà que els seus hereus hagin d'assumir la responsabilitat civil i, per tant, fer front a les possibles indemnitzacions, tret que renunciïn a l'herència.

Blesa va recórrer la seva condemna amb l'argument que es va basar en proves obtingudes de forma il·lícita amb les quals es va vulnerar el seu dret a la intimitat econòmica.



Oportunitat de personar-se

El Tribunal Suprem explica en un escrit que després de la mort els seus hereus podien personar-se en el cas per continuar amb el recurs de cassació interposat per Blesa contra la sentència condemnatòria. No obstant això, afirma la Sala, el procurador «no ha aportat poder dels hereus per sostenir el recurs, fet pel qual a causa del temps transcorregut, el recurs s'ha de tenir per desistit i ha de declarar-se desert».

És en l'execució de sentència on caldrà acreditar la defunció, prossegueix l'acte, i acordar-se, si s'escau, l'extinció de la responsabilitat civil. El passat 1 de novembre, la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar al Tribunal Suprem que rebutgés els recursos interposats pels 65 acusats per la utilització de les targetes opaques de Caja Madrid, en un escrit en el qual refutava els arguments esgrimits per tots ells.