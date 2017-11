El Black Friday arriba a Girona amb descomptes de fins al 50%

El Black Friday ha vingut per quedar-se. Aquesta costum nordamericana, que va arribar fa pocs anys a casa nostra de la mà de les grans superfícies comercials, arriba amb descomptes de fins al 50% a botigues, restaurants i hotels gironins. Malgrat que el Black Friday enguany és oficialment el 24 de novembre, els descomptes s'allarguen tota la setmana i arribaran fins el dilluns dia 27, el Cyber Monday, en què els descomptes es faran en les compres online.



Black Friday a Girona

A Girona ciutat, les associacions Girona Centre Eix Comercial i la d'Hostaleria, Turisme i Restauració han impulsat una campanya conjunta amb descomptes i promocions que arriben al 50%, en el cas dels comerços, i s'allargaran tot el cap de setmana en el cas dels hotels. També s'hi han afegit els restaurants, que oferiran ofertes especials per a aquest divendres 24 de novembre. D'aquesta manera, els comerciants del centre obriran així la campanya de Nadal, amb la qual confien aconesguir un creixement de les vendes d'entre el 2 i el 3% respecte l'any passat.

També s'han adherit a la campanya tots els comerços de l'Espai Gironès, on els descomptes oscil·len entre el 20 i el 50% (i, en algun cas excepcional, arriben fins al 70%). També els establiments de serveis del centre comercial -per exemple, els centres de bellesa- s'han afegit als descomptes. En aquest cas, però, el seu gerent, Pau Jordà, explica que no ho consideren l'obertura de la campanya de Nadal, ja que el Black Friday té entitat pròpia i cada any creixen les vendes que genera.