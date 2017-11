El comerç català es prepara per un «Black Friday» consolidat

El comerç català es prepara per afrontar aquest divendres 24 de novembre la campanya de promocions del Black Friday, que ja és una data totalment "consolidada" al país. En una entrevista a l'ACN, el president de Retailcat, Joan Carles Calbet, ha destacat que el Black Friday se celebra aquest proper divendres, però que "segurament molts comerços ho estenen també al dissabte també i altres ho avancen durant la setmana". Segons Calbet, això genera "una certa disparitat" i "caldria que el sector del comerç es posés d'acord, especialment de cara als clients, ja que es poden fer un embolic amb els dies de descomptes". Amb tot, els comerciants esperen que la campanya del Black Friday funcioni bé i que doni "el tret de sortida" a la temporada de vendes de Nadal.

"Es tracta d'una campanya consolidada que l'any passat ja va ser bastant important i que aquest any acabarem de rematar", ha celebrat Calbet. Sobre els descomptes que s'aplicaran, el representant dels comerciants ha apuntat que "depèn de cada sector, hi ha molta varietat. La majoria d'associats de Retailcat aplicaran algun tipus de descompte durant aquest Black Friday, però és una mica dispers, ja que hi ha botigues que fan descompte en tots els productes, altres en algun tipus de producte, i alguns en xecs regal o per a futures compres. No hi ha una norma que sigui igual per a tots".

Sobre la implantació d'aquesta jornada de promocions comercials, Calbet ha recordat que "fa uns cinc anys que s'està fent el Black Friday a Catalunya" i que és una tradició que "es va importar dels Estats Units". El president de Retailcat ha afegit que aquí "van començar a fer-ho algunes cadenes i grans operadors. Any rere any ha anat a més i cada cop s'incorporen altres comerços, però també entitats bancàries i concessionaris de cotxes. S'està consolidant com una campanya que dóna el tret de sortida a la temporada de compres de Nadal, que abans començava amb el pont de la Puríssima i que ara s'avança".

Sobre les campanyes de promoció del Black Friday que han avançat ja diverses empreses online de distribució, Calbet no s'ha mostrat preocupat per la seva competència, ja que considera que "ajuden a què es creï una consciència" en els consumidors de que s'acosten dies amb descomptes també a les botigues físiques. Segons el dirigent de Retailcat, el més important és que els compradors percebin que s'acosta el Black Friday i s'interessin pels descomptes que s'ofereixen en qualsevol tipus de comerç.