La diferència entre autonomies en el consum de menjar és de fins al 700%

Les dades sobre el consum per càpita a la llar d'aliments i begudes revela una disparitat notable entre les comunitats autònomes, que pot arribar fins i tot fins al 700%. Així es reflecteix en l'informe anual divulgat per Mercasa -propietària de la xarxa amb els principals mercats majoristes del país-.

La categoria en la qual es registren més diferències és el vi, ja que si bé la mitjana espanyola se situa en 3,4 litres per càpita a la llar per any, els castellanomanxecs consumeixen 1,1 litres, set vegades menys que a Balears (7,2 litres). El fenomen es repeteix en l'oli d'oliva: els habitants de Cantàbria consumeixen gairebé el doble (11,3 litres) que els murcians (5,8), mentre la mitjana espanyola està al voltant dels 8,4 litres.

La distància que separa a uns i altres també s'observa en les hortalisses fresques; la mitjana a l'estat és de 59,7 quilos per càpita, a Aragó arriba als 80,1 quilos i a Astúries baixa fins als 46,4 quilos. En el cas del peix, el consum a les llars espanyoles arriba als 25,9 quilos per persona, amb Cantàbria al capdavant (32,2 quilos) i Balears a la cua (19,1).

Les divergències són una mica menors en el cas de les fruites fresques, amb un consum mitjà de 99,2 quilos per càpita, i el País Basc com a líder (121,6 quilos), mentre Extremadura se situa en l'últim lloc (83,5 quilos). Contrast lleugerament inferior el que es dóna en la carn: cada aragonès compra 58,6 quilos de carn a l'any i cada andalús tot just 44,1 quilos, amb una mitjana de 50 quilos.