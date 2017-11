El Black Friday es consolida a Girona amb descomptes que arriben fins al 50%

El Black Friday ha arribat per quedar-se. Malgrat que fa pocs anys que aquest costum nor-damericà s'ha implantat a casa nostra, ho ha fet amb força: els descomptes, que en alguns casos arriben fins al 50%, s'allarguen tota la setmana i arribaran fins al dilluns dia 27, el Cyber Monday, en què es traslladaran a les compres en línia.

Malgrat que el Black Friday se celebra oficialment avui, 24 de novembre, les botigues del centre de Girona, l'Espai Gironès i les grans superfícies comercials ja fa dies que escalfen motors. Al centre de la ciutat, les associacions Girona Centre Eix Comercial i la d'Hostaleria, Turisme i Restauració han decidit unir esforços i han llançat una campanya conjunta amb descomptes i promocions que arriben fins al 50%, en el cas dels comerços, i que s'allarguen al cap de setmana en el cas dels hotels. També s'hi han afegit restaurant amb ofertes especials per al dia d'avui.

Per a Girona Centre Eix Comercial, el Black Friday, seguit del Cyber Monday, suposen l'obertura de la campanya de Nadal, durant la qual confien aconseguir un augment de les vendes d'entre el 2 i el 3% respecte a l'any passat. A més, enguany s'impulsaran els vals de descompte com a producte estrella de la campanya de Nadal, tal com havien demanat els associats. També hi haurà uns «arbres dels desitjos» que es posaran a les portes del comerços i el sorteig de tortells de Reis farcits d'euros. A més, a partir de l'1 de desembre, CaixaBank, els comerciants i els restauradors gironins posaran en marxa la campanya Nadal Solidari.

Pel que fa a l'Espai Gironès, tots els seus establiments s'han sumat en major o menor mesura al Black Friday, fins i tot aquells que són de serveis, com per exemple els centres de bellesa. Segons explica el gerent del centre comercial, Pau Jordà, alguns locals van començar dilluns passat amb els descomptes i a mesura que ha anat avançant la setmana s'hi han sumat la resta, tot i que el «plat fort» arribarà entre avui i el cap de setmana. Els descomptes dels comerços de l'Espai Gironès se situen entre el 20 i el 50%, i en alguns cas excepcional s'enfilen també fins al 70%. Jordà, però, considera que el Black Friday no significa un avançament de la campanya de Nadal, sinó que té entitat pròpia i cada vegada aconsegueix més èxit. Com a mostra, explica que fins fa tres o quatre anys el novembre era un dels mesos amb menys vendes de tot l'any, mentre que des de que hi ha el Black Friday s'ha convertit en el cinquè o sisè amb millors resultats. Això no vol dir, segons Jordà, que els clients facin ara les campanyes de Nadal, sinó que preveuen que les vendes nadalenques continuïn essent les mateixes.

També celebren el Black Friday grans superfícies comercials com ara el Media Markt, on d'ahir i fins diumenge s'ofereixen descomptes que en alguns casos arriben fins al 50% i hi haurà horaris especials per tal que la gent pugui comprar-hi amb més tranquil·litat. De fet, Media Market va ser un dels primers establiments que va començar a celebrar el Black Friday a Girona.