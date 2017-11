Consells a l'hora de fer compres en línia pel Black Friday

Els ciberestafadors tenen aquest divendres marcat al seu calendari com una data important. El Black Friday atrau milers de ciutadans que, a base de clics, busquen les millors ofertes on line. Però, alerta, la Policia avisa de cinc trampes que cal esquivar perquè algunes "gangues" no ens surtin cares.

Carding, phishing, pharming, spam i vishing donen nom en anglès a cinc modalitats delictives que els ciberdelinqüents dominen per intentar estafar als compradors virtuals i que, especialment augmenten en esdeveniments com el Black Friday, en incrementar-se les vendes i les transferències on line .

I aquesta és la raó que du la Unitat d'Investigació Tecnològica de la Policia Nacional a recorda pautes senzilles per evitar ser víctima d'un d'aquests cinc delictes.

Al sentit comú, la prudència i desconfiança, la Policia aconsella a més sumar-hi la verificació dels càrrecs rebuts al compte bancari, emprar targetes prepagament o amb saldo reduït o conservar el justificant de la transacció per poder reclamar en cas de productes defectuosos o que no es corresponen amb el que s'esperava .

Carding



El càrrec fraudulent de diners a la nostra targeta de crèdit després de l'obtenció de les nostres claus, en la majoria dels casos obtingudes de l'usuari que les ha proporcionat en accedir en un web o compte fals.

Un cop obtingudes aquestes credencials, l'estafador controla completament la targeta per operar amb ella lliurement fins que el titular original l'anul·li.

Phising



Consisteix a suplantar la identitat d'una empresa, de manera que el delinqüent duplica, amb aparença legal, el web d'una entitat bancària o una botiga: la víctima proporciona les seves calues d'accés o la contrasenya de la targeta.

Per evitar ser víctima de phising sempre cal comprovar que la barra d'adreces d'internet hi apareix un cadenat.

Pharming



Semblant a la modalitat anterior, en aquesta l'estafador suplanta el domini d'una web legal per reconduir l'usuari a una altra falsa, en què tornarà a robar totes les seves dades.

Spamming



Remissió massiva de missatges no sol·licitats amb ofertes publicitàries de qualsevol tipus, avisos falsos, cupons descompte o altres ganxos atractius i, en principi, molt creïbles.

Vishing



Consisteix en induir una persona a trucar a un número d'atenció al client per aconseguir una oferta. Si el parany es realitza a través d'SMS es diu Smishing.