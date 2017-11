El preu per metre quadrat de l´habitatge lliure a Catalunya creix un 6,2%

La mitjana de preu del metre quadrat de l'habitatge lliure s'ha situat durant el tercer trimestre de 2017 a Catalunya en 1.871,4 euros, fet que suposa el 2% més que el segon trimestre i el 6,2% més que el tercer trimestre de l'any passat, segons les dades publicades ahir pel ministeri de Foment. L'increment de preus de les taxacions per metre quadrat encadena 12 trimestres i situa el preu obtingut aquest tercer trimestre en nivells no vistos des del segon trimestre del 2012, quan el cost per metre quadrat taxat es va situar en 1.895,2 euros. Tot i la tendència a l'alça del preu de taxació dels habitatges a Catalunya, el cost d'aquest tercer trimestre encara està un 25% per sota dels preus màxims que es van registrar en el segon trimestre del 2008, just abans de l'inici de la crisi immobiliària.

Al conjunt de l'estat espanyol, el preu per metre quadrat s'ha situat en 1.540 euros, un 0,7% més que el trimestre anterior i un 2,7% per sobre del preu del tercer trimestre del 2016. D'aquesta manera, s'acumulen deu trimestres seguits d'increments de preus del metre quadrat de les taxacions d'habitatges, després d'un llarg període de 26 trimestres de caigudes.

Els experts consideren, doncs, que la confiança ha tornat al mercat de l'habitatge, encara que els preus evolucionen «a diferents velocitats» en funció de la situació geogràfica. Així, el preu mitjà de l'habitatge lliure es va situar en 1.540 euros per metre quadrat durant el tercer trimestre, un 0,7 % més que en el segon.

Aquest és el desè trimestre consecutiu amb pujades anuals en termes nominals. En termes reals, una vegada descomptada la inflació, l'habitatge lliure va pujar un 1 % interanual. Tot i això, a nivell estatal el preu mitjà del tercer trimestre està encara un 26,7 % per sota del màxim aconseguit a la primera cambra de 2008.