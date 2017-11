El sector firal català va generar 3.509 milions d´euros entre 2015 i 2016

El sector firal català va generar 3.509 milions d'euros, en termes de producció, durant el bienni 2015-2016, segons es desprèn de l'informe de la direcció general de Comerç, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra, que analitza l'impacte de l'activitat firal sobre l'economia a Catalunya. L'estudi, que va ser presentat ahir pel seu autor, el catedràtic d'Economia Marc Carrillo, en el marc de la 24a edició del Congrés de Fires que es va celebrar a les Borges Blanques, té per objectiu fer una estimació de la repercussió que té la despesa mobilitzada per l'activitat de les fires sobre el conjunt de l'economia. Així mateix, el treball assenyala que en aquest període la despesa generada per l'activitat firal va ser de 1.678,7 milions d'euros i va generar 34.152 llocs de treball, dels quals 18.316 van ser en àmbits directament vinculats a l'activitat de fires.

L'estudi conclou que, durant el bienni analitzat, l'activitat firal a Catalunya ha generat uns impactes totals (suma dels impactes directes, indirecte i induïts) de 3.509 milions d'euros sobre la producció. D'aquesta xifra, 1.624 milions d'euros corresponen a l'impacte directe, un 46,3% del total. Dels 3.509 milions d'euros, més del 82% prové de la despesa dels expositors i visitants, mentre que la resta correspon a la despesa en inversió, en funcionament permanent i en organització de les fires. Els sectors que van rebre un major impacte han estat el comerç, el transport i l'hostaleria, que van captar en conjunt el 50,8% del total.