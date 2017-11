El Black Friday salva la tardor

El comerç gironí va viure ahir un divendres que va ser de tot menys negre. Tal com apuntaven totes les previsions, el Black Friday es va convertir en tot un èxit, i es preveu que ho continuï essent durant el cap de setmana. El centre comercial Espai Gironès va registrar ahir gairebé la mateixa afluència que un dissabte, mentre que Girona Centre Eix Comercial registrava ahir un percentatge de vendes molt similar al de l'any passat. D'aquesta manera, el Black Friday, amb descomptes que en alguns casos arriben fins al 50%, permetrà una certa recuperació del comerç després d'una tardor que ha estat complicada.

Segons les dades recollides ahir, un dels sectors que més s'està beneficiant del Black Friday és el de la moda i complements. Segons va explicar el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, moltes de les compres del Black Friday al centre comercial van ser de roba i complements de temporada, tot i que la jornada va ser generalment positiva per a tots els establiments. «A moltes botigues ens han comentat que la gent ha anat a comprar roba que s'havia emprovat dies abans», va assenyalar.



Una jornada amb entitat pròpia



El gerent del centre comercial va indicar que aquest fet demostra que aquesta jornada té cada cop més entitat pròpia i no està directament vinculada a la campanya de Nadal. «Si fossin compres de Nadal hauríem vist molt plenes les botigues de joguines i perfumeries, però en canvi s'ha vist moltíssima gent amb bosses de roba», va indicar Jordà. El gerent va assegurar que les dades eren molt bones i es va mostrar satisfet perquè significaven un cert retorn a la normalitat després d'un mes d'octubre «que ha estat una mica convuls per a tothom».

Al centre de Girona, la clientela semblava seguir la mateixa tendència. «Hem quedat expressament perquè era el Black Friday. Hem comprat sobretot coses de roba que necessitàvem, que ja havíem anat a mirar dies enrere», explicava la Carme, carregada de bosses. En el seu cas, s'havia trobat amb descomptes del 20%: «Hi havia botigues que en feien més, però en general creiem que altres anys els descomptes eren més alts», va assenyalar.

També carregada amb bosses anava la Daría, veïna de Torroella de Montgrí que havia vingut a passar el dia a Girona per anar de compres. «No ho havia planificat, però m'ha coincidit i m'ha anat molt bé. He comprat roba per a mi i coses que necessitava, però no han estat pas compres de Nadal», va indicar.

En canvi, la Maria havia sortit a mirar botigues sense tenir res urgent a comprar però amb ganes de mirar les possibles ofertes del Black Friday. I al final es va firar, ja que exhibia contenta una bossa de roba. La seva amiga Carlota, per la seva banda, havia sortit a comprar una samarreta i es va acabar comprant també un abric: «Com que hi havia descomptes...», va argumentar.

La primera valoració dels comerços associats a l'agrupació Girona Centre Eix Comercial feia preveure que el Black Friday -al qual se li haurà d'afegir el cap de setmana- acabi amb un bon balanç de vendes després «d'una tardor negativa». Al llarg del dia d'ahir, el percentatge de vendes registrades es va mantenir a un nivell similar al de l'any passat, però s'haurà d'esperar a diumenge -jornada en què la majoria de comerços locals ja han anunciat que obriran- per veure si la facturació acaba pujant. Molts establiments, de fet, confien en el moviment de gent que hi pugui haver aquesta tarda per tal d'incrementar les seves vendes.



En contra les «rebaixes eternes»



D'altra banda, durant l'assemblea general anual de l'agrupació de comerciants de Girona Centre, va quedar palès el rebuig del sector a estendre les ofertes més enllà de la jornada pròpiament del Black Friday. Els comerciants gironins consideren que els descomptes s'han de mantenir en un sol dia i convertir-se en una avançada de la campanya nadalenca. «Hem importat la diada però no el concepte», va indicar el president dels comerciants, Josep Maria Noguer. Per al comerç local, la campanya de Nadal és cabdal i considera que les promocions sistemàtiques no ajuden el sector.