Espanya, entre els pitjors països de la UE en risc de pobresa i percentatge de ni-nis

Espanya està entre els països de la Unió Europea (UE) amb pitjors resultats en abandonament escolar prematur, joves ni-ni (que ni estudien ni treballen) i en risc de pobresa i exclusió, segons un quadre d'indicadors socials publicat per la Comissió Europea per primera vegada. El quadre, inclòs a l'Informe Conjunt d'Ocupació d'aquest any, analitza també aspectes com la taxa d'ocupació i d'atur, la bretxa entre homes i dones en l'àmbit laboral o el suport públic a les polítiques socials.

Espanya no està entre els millors països de la UE en cap de les categories analitzades i només està en una situació més favorable que la mitjana europea en la taxa de nens menors de tres anys que van a escoles bressol (39,7% davant del 30,3% a la Unió) i en el percentatge de població que ha optat per no recórrer a cures sanitàries per no poder cobrir aquesta despesa (0,6% a Espanya, davant del 3,2%).

Espanya surt sobretot mal parada en el percentatge de joves que abandonen els estudis massa aviat, entorn del 20%, igual que a Malta i Bulgària, davant del 10,7% de mitjana a la UE, així com en desigualtat entre els que més ingressos tenen i els que menys, particularment marcada a Espanya, Bulgària, Lituània i Grècia.

D'altra banda, Espanya està pitjor que la mitjana europea i «en una situació que es deteriora o no millora prou» en el risc de pobresa o exclusió, que a la UE és del 23,5% i a Espanya del 27,9% i en la taxa de ni-nis, l'11,6% a la Unió i del 14,8% a Espanya entre els joves entre 15 i 24 anys.

Els ingressos familiars disponibles bruts també són inferiors a Espanya que la mitjana europea i les ajudes socials tenen menor impacte en la reducció de la pobresa que a altres estats, segons el mateix quadre.

D'altra banda, Espanya es troba en una situació «feble però que millora» pel que fa a la taxa d'atur (del 8,5% a la UE i el 19,5% a Espanya) i d'ocupació (71,1% a la UE i 63,9% a Espanya). Els àmbits en què Espanya se situa en la mitjana europea són la bretxa entre homes i dones en el treball, la participació en polítiques d'activació d'ocupació, la compensació per part dels ocupadors de les hores treballades i el nivell de competències digitals.

La comissària europea de Treball, Marianne Thyssen, va assegurar que, malgrat l'alt atur, Espanya ha millorat molt des de 2013. l'Estat ha registrat una caiguda de l'atur superior a la mitjana, va dir la comissària, que va recordar que la xifra ha baixat del 26% el 2013 al 17,2%.

També la desocupació juvenil a Espanya ha disminuït, va reconèixer la comissària de Treball, que va explicar que el percentatge ha passat del 55% el 2013 al 39% el 2016.