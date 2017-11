La FAO troba a faltar pagesos que emprenguin contra el canvi climàtic

El sector primari té tecnologies disponibles per donar una resposta «fàcil» al canvi climàtic, si bé falten emprenedors que estiguin decidits a aprofitar-les, diu el director de Clima de la FAO, Alexander Jones. Després de la Cimera del Clima que va culminar la setmana passada a Bonn (Alemanya), el responsable de l'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura va destacar el reconeixement aconseguit sobre el paper que exerceix l'agricultura per a la implementació de l'Acord de París relatiu al canvi climàtic, signat en 2015. Al seu judici, en altres sectors com el transport, «uns pocs emprenedors han vist l'oportunitat de fer diners amb bateries» i altres iniciatives per contaminar menys l'ambient i transformar el mercat. «No hem vist encara la resposta en l'agricultura», apunta Jones, que recorda que, mentre que amb altres activitats cal esperar anys per obtenir resultats, en el sector primari es poden aconseguir «avantatges fàcils».

Detalla que la ramaderia posseeix el potencial de reduir en un 30 % les emissions de metà «amb la tecnologia existent» i contribuir així a la disminució del 5 % de tots els gasos d'efecte hivernacle «immediatament».

La ramaderia emet un 15 % dels gasos d'efecte hivernacle que s'alliberen a l'atmosfera a tot el món. «És una qüestió de cost», afirma l'especialista de la FAO, que va assegura que els sistemes de producció intensiva ofereixen més facilitats per retallar les emissions en tenir més concentrats els recursos. Jones anima el sector privat, que mou la major part de l'economia global, a unir-se en la lluita contra el canvi climàtic ja que, malgrat algunes excepcions, encara no s'hi involucra prou.

«Els fons públics han de facilitar (el finançament privat) i reduir els riscos, però no sumaran més del 10 % del total de les inversions», apunta en aquesta línia el director de Clima.Entre altres instruments, s'espera que el Fondo Verd per al Clima mobilitzi 100.000 milions de dòlars (85.000 milions d'euros) anuals a partir de 2020 per ajudar als països pobres a adaptar-se i mitigar els efectes del canvi climàtic. A Bonn, els països van demanar que dos òrgans subsidiaris de la Convenció Marc de l'ONU sobre el Canvi Climàtic examinin l'impacte de l'escalfament global en l'agricultura i la seguretat alimentària.