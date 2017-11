El Govern garanteix que tothom pugui tenir un compte bancari bàsic

El Consell de Ministres va aprovar una norma que garanteix el dret universal d'accés a un compte bancari bàsic, que ha de proporcionar una sèrie de serveis com la domiciliació de rebuts, una targeta de dèbit o transferències. Per a tots els comptes, la norma, que transposa amb un retard d'un any una directiva europea, facilita a qualsevol resident a Espanya el coneixement de les comissions que paga, ja que el banc haurà de lliurar «amb suficient antelació» al nou usuari un informe sobre les comissions que s'actualitzarà anualment.

A més, es facilitarà la comparació, a través del web del Banc d'Espanya, del recàrrec que aplica cada entitat per millorar la transparència, alhora que s'agilitza el canvi a un altre competidor per part de l'usuari en un període màxim de 13 dies. Encara que aquest compte bancari pot arribar a ser gratuït, el Ministeri d'Economia s'encarregarà de fixar una comissió màxima «raonable», segons fonts del departament que dirigeix Luis de Guindos.

Les entitats només poden denegar l'accés als comptes de pagament bàsics en casos «molt taxats», per exemple, pel risc de blanqueig o finançament del terrorisme, tot i que també si el client ja és titular d'un compte que permet els mateixos serveis. La norma espanyola va més enllà de la directiva europea en permetre als consumidors la cancel·lació de comptes en 24 hores.

Al marge d'aquest reial decret llei, la reunió de ministres va servir per donar llum verd a una altra norma que obliga les societats anònimes cotitzades a informar de la política de diversitat aplicada en l'elecció del seu consell d'administració. També exigirà que les grans empreses, aquelles amb més de 500 empleats, informin d'aspectes socials, mediambientals o de respecte als drets humans, entre altres, en l'informe de gestió que acompanya els comptes anuals.



Informació social

La informació farà referència a les mesures adoptades per promoure la igualtat de gènere, condicions de treball, el diàleg social, el respecte dels drets sindicals, la seguretat en el lloc de treball i la protecció amb les comunitats locals. Pel que fa a qüestions mediambientals, les empreses hauran d'aportar informació detallada sobre els efectes actuals i previsibles de les seves activitats en el medi ambient, salut i seguretat, ús de l'energia, emissions de gasos d'efecte hivernacle, consum de l'aigua i contaminació atmosfèrica.