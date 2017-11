«Quan el mercat millori pujaran els salaris; no és qüestió d'acords»

Assegura que la situació econòmica per a les empreses familiars va millorar després de superar la crisi gràcies al component social d'aquestes i la seva visió a llarg termini. Tot i això, assenyala que en el sector empresarial els sous segueixen essent baixos i l'atur entre els joves continua sent elevat en comparació amb la resta d'Europa. Aposta per un nou model educatiu a la universitat.

En quina situació es troben les empreses familiars espanyoles?

En els últims dos anys, després

que s'hagi superat la crisi, la situació és bastant bona econòmicament per a les empreses familiars i, en general, també per a la resta. Les exportacions han crescut molt i les companyies estan en una situació millor. Ara bé, encara queda créixer una mica més i sobretot que hi hagi noves empreses per generar ocupació i abaixar l'atur, principalment el juvenil, que és un problema greu que té Espanya. És molt important treure conclusions, l'intercanvi d'informació i el networking són decisius.

Com va afectar la crisi econòmica les empreses familiars?

Los dades que tenim reflecteixen que durant la crisi es va perdre menys ocupació a les empreses familiars que a les no familiars.

Per què?

La visió a llarg termini i el component social de les empreses familiars són factors molt importants. Durant la crisi ho vam passar malament i les empreses vam haver de retallar despeses. Sobretot es va incrementar l'esforç en internacionalització i exportació, ja que la tendència de consum a Espanya era a la baixa.

Han après alguna cosa d'aquesta experiència? Estan centrant-se de nou en el mercat domèstic?

Las dues coses. Tot el que s'ha

après d'internacionalització ha estat possible, en bona mesura, per la digitalització i l'eCommerce. I al mateix temps, en haver millorat lleugerament el consum en el mercat domèstic, ens hem concentrat també a recuperar allò perdut a Espanya.

Abans ha parlat de crear més ocupació i seguir creixent. Tenen xifres concretes? Com es pot millorar la rendibilitat per fer això possible?

A l'institut, més que veure la creació d'ocupació com un objectiu, la veiem com una conseqüència del creixement. El que diem és que l'entorn econòmic i comercial ha de millorar perquè les empreses que hi hagi creixin i, per a les que no existeixin, les condicions siguin més fàcils perquè els nous emprenedors no només es quedin en això, sinó que també acabin sent grans empresaris. I dir xifres és molt complicat. Hem vist que els últims anys s'ha creat ocupació, però segueixen presents dos problemes per la inèrcia negativa de la crisi: els sous són molt baixos i l'atur de la gent jove és molt alt en comparació amb Europa.

No tenen cabuda els joves?

A les enquestes els empresaris

destaquen que la formació és un element fonamental perquè les companyies creixin i perquè en sorgeixin de noves. Cal potenciar la formació dual, que és una formació professional, no només universitària, perquè es pugui compaginar amb treballs a les empreses.

Per què no s'acaba de compassar l'oferta universitària amb la realitat empresarial?

A l'empresariat hi ha la sensació que no es troben persones, sobretot joves, qualificades. Sembla que el mercat laboral, amb els canvis tan grans i ràpids que hi ha avui, va molt per davant de la formació. Les universitats no estan adequant els seus sistemes educatius perquè surti gent qualificada per als llocs de treball que necessitarem, sobretot en temes digitals, que és el que demanarà el món en els propers anys.

Creu que és pertinent la pujada de salaris o a les empreses els preocupa més perdre competitivitat?

Al final no és qüestió que algú digui «senyors, apugin vostès els salaris». Quan el mercat millori, la llei de l'oferta i la demanda farà que pugin els salaris. No és qüestió d'acords. Si els nostres mercats no ens estan demanant productes més cars, el que pot produir-se si s'apugen els sous de forma descontrolada és que la competitivitat baixi, fet pel qual hauríem d'augmentar els preus de venda de forma forçada. Perdríem competitivitat, baixarien les vendes i una altra vegada entraríem en un cercle viciós en el qual no podríem contractar més gent. Amb la competitivitat que tenim i amb el bon moment en el qual estem amb les exportacions, hem de seguir per aquest camí perquè, al final, amb millor rendibilitat arribi la inflació.

Considera que l'Administració fomenta l'entorn idoni per incentivar el creixement?

Demanem dues coses. D'una banda, simplicitat, perquè l'Administració és tremendament complexa per a l'empresari i hi ha massa regulació. I, de l'altra, seguretat jurídica a llarg termini tant en temes fiscals com de seguretat

laboral i social. L'empresari necessita saber que tot el que fa a la vida de l'empresa seguirà sempre així. En cas contrari, no es pot fer una planificació. Els empresaris no demanen menys impostos, sinó que els que hi ha no es canviïn contínuament perquè això destrossa un pla de negoci.

Com està influint l'actual situació a Catalunya?

El que influeix negativament en l'economia és la incertesa. No hi ha dubte que la unió de la retracció de consum i d'inversió a Catalunya, de la que ja existeixen dades, afectarà. Ja han començat a baixar les previsions de creixement per a l'any que ve.

Quina és la clau perquè l'empresa familiar funcioni?

És molt important vetllar pel negoci. Les empreses familiars normalment són molt longeves i si es queden fent el que va fer el fundador moririen ràpid. El secret és estar tota l'estona renovant-se i reinventant-se, i per a això cal mirar al mercat i al negoci. En segon lloc, cal tenir en compte l'accionariat, que són els que s'estan jugant el capital.

Aproven en matèria d'innovació?

Sense cap tipus de dubte. És fonamental tenir la ment oberta al canvi.

No s'estan quedant enrere...

Les que es queden enrere, es moren. En el món tan canviant que tenim o t'apuntes al canvi o la supervivència és molt complicada.