La xifra de negocis empresarials a l'Estat va créixer un 5,8% al setembre

La xifra de negocis empresarials (ICNE) registrada al mes de setembre en el conjunt de l'Estat espanyol s'ha incrementat un 5,8% en relació amb al setembre de l'any passat, segons les xifres que van ser publicades ahir per l'institut d'estadística espanyol. La facturació ha augmentat especialment en el sector de la indústria, un 6,8% més que al mes de setembre de l'any passat, en el comerç, un 6% més, i en els serveis no financers, amb un creixement del 5,2%. L'institut Nacional d'Estadística (INE) també va publicar l'evolució dels preus industrials, on s'inclou el comportament dels mateixos per comunitats autònomes. Així, a Catalunya, els preus industrials al mes d'octubre es van incrementar un 3,1% en relació amb el mateix mes de l'any passat, i es van veure especialment impulsats pel sector energètic, en el qual l'augment registrat va ser del 6,7%.