«Si s'aconsegueix l'estabilitat política continuarem creant riquesa per al país»

Mikel, amb «k». És de Bilbao. Té cinquanta anys i des d'en fa cinc és el màxim estratega de la venda de cotxes a Espanya, el primer mercat de Seat, que ja ha celebrat el seixantè aniversari. Assegura que el 2017 és «un gran any» per a la marca, líder a l'Estat de les autonomies. Seat té l'encàrrec del grup matriu, Volkswagen, de situar-se en l'avantguarda mundial en connectivitat: és a dir, ha de convertir els cotxes que fabrica en «mòbils amb quatre rodes». L'Arona, el nou utilitari esportiu urbà de la marca, suposa un pas més en la construcció de l'«ecositema digital» de Seat. Mikel Palomera no deixa de somriure ni un segon. Transmet satisfacció per totes bandes, senyal que les coses van bé a l'empresa que representa: Seat. A Catalunya el gegant automobilístic propietat del Grup Volkswagen genera el 4% del PIB, dona feina directa a 14.000 persones i, indirecta, a 100.000. Els onze primers mesos de l'any ha guanyat un 6% de quota de mercat a casa.

Mikel Palomera no deixa de somriure ni un segon. Transmet satisfacció per totes bandes, senyal que les coses van bé a l'empresa que representa: Seat. A Catalunya el gegant automobilístic propietat del Grup Volkswagen genera el 4% del PIB, dona feina directa a 14.000 persones i, indirecta, a 100.000. Els onze primers mesos de l'any ha guanyat un 6% de quota de mercat a casa.



Visita Blanes per presentar un nou model de vehicle, l'Arona, un SUV [de l'anglès, Vehicle Utilitari Esportiu] i estrenar un concessionari remodelat.

Matem [somriu] dos pardals d'un sol tret. Havíem tingut presència a Blanes fins fa cinc anys en l'àmbit comercial. Amb la crisi, algun concessionari havia passat dificultats, de manera que és un bon símptoma que el mercat hagi crescut i es puguin reobrir i remodelar punts de venda.

N'han obert molts, de concessionaris, des que el país va superar la tempesta econòmica?

Més que obrir-ne estem remodelant moltes instal·lacions i aquestes [les del concessionari de Blanes] en són un exemple. Era un concessionari antic i s'ha refet de dalt a baix. I aprofitem per presentar l'Arona a la comarca, el primer SUV urbà de la marca pensat per a un segment de mercat que considero que de cara al futur serà el més important, sobretot en l'àmbit del client particular. És un vehicle molt pràctic. En el mercat de l'automòbil la piràmide d'edat està acaparada per clients d'entre els 45 i els 55 anys, als qui cada vegada agraden més aquests tipus de vehicles, que permeten un accés més fàcil a l'interior i presenten una habitabilitat superior. Aquests models funcionaran molt bé en el futur i l'Arona ajuda Seat a ampliar la cobertura de producte: som líders, però fins ara només cobríem el 69% de l'espectre, del catàleg de segments, per entrendre'ns. Amb l'Arona superarem el 80% de cobertura.

Que el nou SUV de grans dimensions que llançaran al mercat properament fara créixer encara més.

Efectivament. L'any que ve el començarem a fabricar a Wolsfburg [Alemanya], la meca de l'automòbil. El fabricaran els alemanys per a nosaltres i amb aquest nou llançament completarem l'ofensiva de producte que ha protagonitzat Seat aquests darrers dos o tres anys. L'evolució del mercat serà cada cop menys cap a monovolums o berlines, els famosos sedans, i els SUV guanyaran pes. Ara mateix quatre de cada deu cotxes en l'àmbit de l'Estat venuts són SUV. I crec que arribarem a un de cada dos, el 50%.

Per cert, tancada la votació popular per trobar el nom del nou vehicle, que serà d'una ciutat espanyola, tenen quatre noms al damunt de la taula: Alborán, Aranda, Ávila o Tarraco. Quin li agrada més?

[Riu] Aquests són els quatre noms que són finalistes de l'acció de màrqueting que vam fer.

Quan coneixerem el guanyador, que havien dit que farien públic el 15 d'octubre passat, quan la situació política a Catalunya es trobava en plena eclosió? Van decidir posposar-ho per a un moment més tranquil?

[Somriu] Vam decidir posposar la decisió per a més endavant. Segurament la prendrem a principis de l'any que ve. Tenim temps [torna a somriure].

No em negarà que per a un SUV de grans dimensions Tàrraco, encara que respiri catalanitat, sona molt contundent.

Sí, és un nom contundent, però la resta també tenen possibilitats. Al cap i a la fi han estat triats per votació popular, amb 113.000 vots.

De gener a juny Seat va créixer molt en vendes. Són immunes al «procés»?

A Catalunya el creixement del mercat és d'aproximadament el 6%. Estem tenint un molt bon any, perquè estem creixent un 30% en el canal de particulars i en el d'empreses; fins i tot hem parat el canal de rent-a-car [vehicles de lloguer] perquè no volíem abusar-ne. Tot això provoca que Seat sigui la marca número u a Catalunya, amb l'Ibiza al capdavant i el León al darrere. I l'Ateca [l'altre SUV que comercialitza la marca] és el quart cotxe més venut al Principat. Amb l'Arona podrem consolidar la posició. És important per a Catalunya que una empresa com Seat, que genera el 4% del PIB i l'11% de les exportacions, es consolidi també en el mercat estatal. Hem de ser profetes a la nostra terra.

Confirma, doncs, que la situació política no els ha afectat.

A l'octubre [el mes del referèndum i de la declaració unilateral d'independència] les matriculacions van créixer un 36% en l'àmbit nacional [a Espanya]. Podem dir que estem en la bona direcció i hem tingut la sort que aquesta inestabilitat política ha arribat en un moment que està sent molt bo per al nostre producte. Els nostres concessionaris no n'estan sortint massa afectats [de la situació política]. Però com a companyia el que busquem és estabilitat

I són de les poques grans empreses que no han marxat.

La nostra prioritat són els nostres clients i els nostres treballadors. Nosaltres busquem i volem que hi hagi estabilitat política. En funció de si s'aconsegueix continuarem fent les coses com hem fet sempre: creant riquesa per al país.

Amb un ull posat al 21-D?

Doncs com tothom. Com la resta de la gent busquem que les coses se solucionin.

Arona incorpora aplicacions de connectivitat, la gran aposta de present i de futur de Seat.

Per primera vegada el grup Volskwagen ha donat la responsabilitat a Seat de llançar una nova plataforma. Tenim l'última tecnologia del grup Volkswagen en l'Ibiza i l'Arona. Estem a l'avantguarda en l'àmbit de la connectivitat, que és una exigència dels clients més joves. Fins ara els cotxes eren un espai aïllat, un oasi dins d'un món en el qual volem estar sempre connectats. Cada vegada, però, els cotxes estaran més connectats: entre ells; amb les infraestructures i amb els concessionaris. Això permetrà crear un ecosistema digital mitjançant el qual qualsevol cosa que ara pots fer amb el mòbil també la podràs fer amb el vehicle. El cotxe es transformarà pràcticament en un mòbil amb rodes.

Són els vehicles 4.0?

Exactament. Però compte: per executar determinades funcions, i això és una qüestió de legislació i de sentit comú, el conductor haurà d'aturar el cotxe.

Diuen vostès que la sèrie León Cristóbal és la més segura de la història...

És un pas més, que va en la direcció de tenir la màxima seguretat activa i passiva. Representa el primer estadi de l'automatització, del cotxe autònom, per entendre'ns. Aquest model ja té diversos elements (detecció de vianants, control de frenada automàtic, etcètera) que permeten evitar el 40% dels accidents, que sovint es produeixen per meres distraccions dels conductrors.

Per a quan un Seat autònom?

No es trigarà gaire. Tecnològicament el grup ja té les solucions. Manca, però, una evolució en la legislació i també en infraestructures. Aquests cotxes tenen una necessitat d'informació per a la presa de decisions i en aquest moment el context que tenim no està preparat al 100%. Però no trigarà gaire. D'aquí a deu anys, abans del 2030, fins i tot abans del 2025, ja tindrem cotxes que seran semi-autònoms i, en el alguns casos, completament autònoms.

En el cas del vehicle elèctric aquest escenari de «context poc preparat» que descriu es reprodueix?

El cotxe elèctric és una solució de futur però no està prou madur. Tindrem vehicles elèctrics Seat. Entre el 2019 i el 2020 llançarem vehicles elèctrics. Això no obstant, calen tres condicions perquè siguin un opció massiva al mercat: l'autonomia ha de ser més gran; el temps de recàrrega de les bateries, més curt –s'ha de trigar com a molt 15 minuts per poder tenir el 80% de càrrega feta, i, pel que fa a preu, el salt ha de ser prou atractiu perquè el consumidor opti pel canvi. Això passarà quan augmenti la producció i si el Govern manté les ajudes. En el futur, però, conviuran diversos tipus de tecnologia i a Seat apostem pels híbrids de gas natural i gasolina. L'avantatge que té el gas és que no depèn del petroli i que hi ha reserves per a 200 anys. Dona fins i tot més rendiment al motor que la benzina, i amb menors emissions de CO2 i de nitrogen. Amb les ajudes del Govern són 1.500 euros més barats que un de gasolina. Són una gran oportunitat.