Donatius i retribucions en espècie, formes de pagar menys per l´IRPF

Donatius, plans de pensions, retribucions en espècie o inversió en empreses que inicien la seva activitat poden contribuir a reduir la quota a pagar en la declaració de la renda de 2017 quan queda poc més d'un mes per al tancament de l'exercici.

Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) calculen que si s'aprofiten totes les mesures disponibles els contribuents es poden estalviar una mitjana de 3.200 euros en la seva propera declaració, tot i que admeten que els avantatges són més quantiosos per a aquells amb ingressos i patrimoni elevats.

Per exemple, les retribucions en espècie, com les targetes restaurant o els vals de guarderia, no tributen, mentre que els vehicles d'empresa considerats eficients energèticament permeten reduir fins a un 30% aquest tipus de retribució.

Gestha apunta als plans de pensions com una de les vies per reduir la factura de l'IRPF -fins una aportació màxima de 8.000 euros i sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball-.

Una altra deducció tradicional és la corresponent a aportacions a entitats solidàries -un 75% dels 150 primers euros i un 30% de la resta-, juntament amb les de quotes sindicals o les corresponents a col·legis professionals.

Es manté la deducció per compra d'habitatge habitual per a aquells que van adquirir la seva casa abans de l'1 de gener de 2013, el que permet desgravar fins al 15% de les quantitats invertides amb un límit de 9.040 euros.

De la mateixa manera, els inquilins que visquin a l'habitatge des d'abans de 2015 poden seguir gaudint de la deducció per lloguer.