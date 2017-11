L´euríbor tancarà el novembre amb una altra baixada que el portarà a un nou mínim històric

L'euríbor a un any -l´indicador que més s'utilitza a Espanya per calcular la quota de les hipoteques- tancarà novembre amb una nova baixada que el situarà al voltant del -0,190%, xifra que suposa un nou mínim històric i es tradueix en un estalvi mitjà de més de 62 euros anuals.

A falta de quatre sessions hàbils perquè acabi el mes i es pugui calcular la dada exacta, que el Banc d'Espanya confirmarà en els propers dies, novembre serà el vint-i-dosè mes consecutiu en què aquest indicador es manté en terreny negatiu.

Durant els divuit dies hàbils que fins ara ha tingut el mes, l'euríbor ha oscil·lat entre el màxim del -0,186 de divendres i el mínim del -0,192 registrat el 15 de novembre.

L'estalvi estimat d'uns 62 euros anuals per als que tinguin una hipoteca es deu al fet que fa un any, al novembre de 2016, l'indicador se situava en el -0,074%, de manera que una hipoteca mitjana de 100.000 euros contractada llavors a 25 anys amb un diferencial d'un punt sobre l'euríbor tindria un cost mensual de 373,53 euros. No obstant això, si una hipoteca amb aquestes condicions es revisa utilitzant la dada actual, el cost seria de 368,33 euros mensuals, és a dir, 5,2 euros menys per mes o 62,4 euros de diferència a l'any.

L'evolució de l'indicador depèn de les pujades o baixades de tipus que aprova el Banc Central Europeu (BCE), que porta des de març de 2016 sense moure'ls del mínim històric del 0% i que, segons va anunciar el mes passat, pensa mantenir-los així «un període prolongat» per donar suport a la recuperació de la zona de l'euro.

Ja fa més d'un any i mig, al febrer de 2016, l'euríbor va tancar per primera vegada a la seva història un mes amb signe negatiu i des de llavors ha seguit evolucionant a la baixa. Davant aquest fet inèdit, a Espanya es va obrir un debat sobre si la banca acabaria pagant als clients per les hipoteques, quelcom que diverses entitats es van afanyar a aclarir que mai passarà, ja que a l'euríbor sempre se li suma un diferencial que decideix cada banc.

A Espanya, el diferencial més baix al que s'ha venut de manera general una hipoteca ha estat de 0,17 punts percentuals, per part de Deutsche Bank, de manera que des del mes passat l'euríbor a un any es va enfonsar prou perquè un cop aplicat el diferencial, els interessos siguin negatius.

Els responsables d´aquest banc van assegurar que arribat aquest cas els seus clients que tinguin contractat aquest tipus d'hipoteca i hagin de revisar-la amb l'indicador actualitzat «no pagaran interessos».

L'entitat d'origen alemany s'até a la postura de l'Associació Espanyola de Banca (AEB), que ha recomanat aquesta política en cas que una hipoteca estigui en negatiu, sense esmentar cap possibilitat de tornar interessos als clients en aquest supòsit.

Amb l'indicador en taxes negatives des de fa tants mesos, la banca ha optat per pujar el diferencial que aplica o introduir una clàusula «zero» en les hipoteques a tipus variable.